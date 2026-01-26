Donald Trump hace crítica a los aliados de la OTAN y el Príncipe Harry envía comunicado en su contra

Nueva York, Estados Unidos.- El Príncipe Harre envió un comunicado en contra de Donald Trump, después de que el presidente de Estados Unidos criticó a los aliados de la OTAN

Como se sabe, hace poco el presidente estadounidense, de manera pública volvió a criticar el papel que tienen los aliados de la OTAN en la guerra que existe en Afganistán, asegurando que muchos de estos no estuvieron en la primera del conflicto ni respondieron con la misma determinación que Estados Unidos tras los atentados del 11 de septiembre. Ante esto, el nieto de la Reina Isabel II decidió arremeter en su contra por esta situación.

Rompiendo el protocolo de la Corona británica de no involucrarse de temas sobre la política, el esposo de Meghan Markle durante un comunicado en la revista People, decidió responder a estas declaraciones, afirmando que gracias a la creación de los Invictus Games, puede hablar del tema, pues ha escuchado durante años historias similares sobre soldados holandeses con lesiones permanentes, australianos con estrés postraumático, británicos que regresaron a casa sin reconocimiento claro, afirmando que no habla en forma "defensiva, no ideológico, sino testimonial".

Ante esto, el hijo del Rey Carlos III invitó a una reflexión sobre el hecho de que la OTAN en el 2001 invocó el Artículo 5 por primera vez en la historia, haciendo referencia a que Trump estaba criticando de manera innecesaria a dicha organización, pues movilizó naciones en su favor: "Significó que todas las naciones aliadas estaban obligadas a apoyar a Estados Unidos en Afganistán, en pos de nuestra seguridad compartida. Los aliados respondieron a ese llamado".

De la misma manera, el antiguo Duque de Sussex declaró que el sirvió en dicho conflicto armado como piloto de las fuerzas armadas del Reino Unido, donde hizo amigos y los perdió, afirmando que solo las fuerzas británicas perdieron a casi 500 militares, destacando que en otros países hubo igual o más bajas: "Miles de vidas cambiaron para siempre. Madres y padres enterraron a sus hijos e hijas. Niños se quedaron sin sus padres. Las familias cargan con las consecuencias", añadió.

Esos sacrificios merecen ser mencionados con sinceridad y respeto, mientras todos permanecemos unidos y leales a la defensa de la diplomacia y la paz", puntualizó el príncipe Harry en lo que ha sido entendido como una respuesta a Donald Trump.

Fuente: Tribuna del Yaqui