¿Engaña a Taylor Swift? Travis Kelce se viraliza por impactante FOTO de fans de los Kansas City Chiefs

Kansas, Estados Unidos.- Recientemente una fanática de los Kansas City Chiefs, ha causado que el reconocido jugador de futbol americano, Travis Kelce, se encuentre una vez más en el escrutinio público por una impactante FOTO del novio de la querida cantante estadounidense, Taylor Swift, en la que muestra un detalle que ha sorprendido a miles ¿acaso la engaña?

Actualmente, el jugador de la NFL se encuentra en un limbo laboral, pues se dice que aún no sabe si quedarse una temporada más para buscar su último Super Bowl tras perder el de este 2026, o si se dedicará a la actuación, mientras que Taylor sigue en el escándalo de la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni, además de que hace poco se dijo que ambos pausaron los planes de su boda para retomarlos cuando ambos estén más en calma.

Pero ahora, este lunes 26 de enero, el nombre del colega de Patrick Mahomes está dando de que hablar, pero no por cuestiones de su futuro dentro y fuera del campo, o de su boda con la intérprete de You Belong With Me, sino que fue por una característica física que ha impactado a millones de los fans de la cantante estadounidense, haciendo que se viralizara la foto y en redes sociales se comente al respecto.

Looks like Taylor Swift and Blake Lively were just nasty mean girls conspiring to take Justin Baldoni’s movie from him.



The text messages show that Taylor Swift straight up lied about her involvement. For someone so upset about her masters being stolen she was sure eager to… pic.twitter.com/yXRLv7z65G — Shiny Happy Person (@HRH_SHP) January 21, 2026

Dicha característica es el tamaño de las manos de Travis. Fue hace unos días que una fanática de los Kansas City Chiefs compartió una foto de su visita al Arrow Head Stadium, casa del equipo de Travis, en la que compara el tamaño de su mano con la del ala cerrada que está pintada en una de las paredes, mostrando una diferencia tan grande que incluso lo han comparado con pie grande.

Pero, eso no es todo, pues la influencer Linda Zetina declaró que ahora entendían porque Taylor en su canción The Fate Of Ophelia declaró en una de sus línea que le estaba siendo "leal a sus manos", por lo que muchos comenzaron a hacer comentarios a modo de broma sobre otros aspectos de Kelce, que ha causado que se vuelva tendencia en redes sociales. Cabe mencionar que de la misma manera, se viralizó que la madre de Travis y Taylor salieron de paseo juntas.

