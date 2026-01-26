FILTRAN setlist que Bad Bunny tendría para el medio tiempo del Super Bowl 2026

Santa Clara, California-. El Super Bowl 2026 cada vez está más cerca y sin duda, los millones de aficionados a la NFL están listos para disfrutar del partido más esperado de la temporada, pero el medio tiempo, siempre es algo que también acapara muchas más miradas. Para este año, se decidió que sería Bad Bunny el encargado del medio tiempo, pues sin duda se ha convertido en uno de los máximos exponentes puertorriqueños de la música urbana, aunque también su participación ha generado descontento en otros tantos.

¿Cuál sería el setlist de Bad Bunny?

El cantante y compositor estaría frente a uno de los escenarios más emblemáticos, por lo que tendrá millones de miradas sobre él, buscando complacer con un gran show, como los ha dado en sus conciertos. The Athletic fue el medio encargado de revelar la posible setlist que el puertorriqueño tendría para el Super Bowl 2026, en donde cantaría grandes éxitos, como 'Titi me preguntó', 'Callaita', 'Baile inolvidable', 'DtMF', entre otras.

Soy Peor (Remix) y Chambea | 75 por ciento de posibilidades

El apagón, P FKN R y Safaera | 80 por ciento de posibilidades

Después de la playa, Titi me preguntó y Callaita | 80 por ciento de posibilidades

I Like It | 90 por ciento de posibilidades

Me porto Bonito | 100 por ciento de posibilidades

Baile Inolvidable | 100 por ciento de posibilidades

BojoTe | 100 por ciento de posibilidades

DtMF | 100 por ciento de posibilidades

Bad Bunny, cantante puertorriqueño.

Invitados sorpresa: los nombres que más suenan

El New York Times tiene clarísimo que Cardi B no faltará en su presentación del Super Bowl 2026. Sin embargo, muchos fanáticos creen que existe la posibilidad de ver a los siguientes artistas en el show:

Rosalía

Karol G

J Balvin

¿Cuándo sería el Super Bowl 2026?

Será el domingo 8 de febrero cuando se dispute el Super Bowl 2026, el cual será en el Levi's Stadium en Santa Clara. El partido dará inicio a las 17:30 horas, tiempo del centro de México. Son cuatro las franquicias que tiene aspiración de aún llegar al Super Bowl. Broncos vs Patriots y Seahawks vs Rams serán los que disputen las finales de conferencia.

