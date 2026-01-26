(FOTOS) Ale Capetillo recuerda a su abuela con imágenes y lágrimas que reflejan su profundo dolor

Ciudad de México.- La modelo e influencer Alejandra Capetillo, hija de los actores Eduardo Capetillo y Bibi Gaytán, atraviesa en estos momentos uno de los duelos más difíciles. Como informamos en TRIBUNA, el pasado 22 de enero perdió a su abuela paterna, doña María del Carmen Vázquez, a la edad de 94 años, dejando una profunda tristeza en la joven, quien actualmente reside en Madrid.

De hecho, este lunes 26 de enero de 2026, Alejandra publicó en su Instagram algunas fotografías para honrar la memoria de la mujer a quien, todo parece indicar, le guardaba un enorme cariño: "Aprendiendo a cantarte bonito mientras vivo bonito por las dos, como tú siempre lo hiciste", escribió, recibiendo numerosos comentarios de sus seguidores que buscaban consolarla con sus palabras.

En una de las imágenes se puede ver a la creadora de contenido con los ojos hinchados de tanto llorar. Además, acompañó la publicación con un conmovedor texto titulado El duelo y las aceitunas, en el que compartió parte de los sentimientos que la han acompañado estos días, incluyendo recuerdos de los momentos felices que vivió junto a quien ahora ya no está más en este plano.

Compartió un poco de su dolor

"Hoy salí por primera vez a cenar a un restaurante al que siempre voy con mi esposo. Me conozco todo el menú. Después de misa llegamos a cenar y, desde lejos, vi unas aceitunas: grandes, jugosas… exactamente como las que crecí viendo siempre en la mesa de mi Yeya. De esas que era seguro comer si la visitabas", relató. Lo que sucedió después la hizo reflexionar: "Cómo se me antojaría una ahora", pensó, y su esposo respondió: "Seguro son para los martinis".

Sin embargo, lo que no esperaba fue que, de pronto, un encargado se acercara con un pequeño detalle: "Lo dejé pasar… y a los tres minutos el bartender me puso un platito de aceitunas enfrente. Mi primera reacción fue voltear hacia mi esposo y decirle gracias por pedirlas. Y él me miró y me dijo: 'No fui yo… fue Yeya'", concluyó. Más adelante, la influencer mencionó que las buenas vivencias que compartió con su abuela la inspiran a seguir adelante.

