Gustavo Adolfo Infante se presenta a audiencia contra esposo de Maribel Guardia y hace fuerte confesión

Ciudad de México.- El reconocido periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, este lunes 26 de enero se ha presentado a audiencia de conciliación en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para conocer detalles sobre la demanda de daño moral que interpuso en su contra Marco Chacón, el esposo de Maribel Guardia. El presentador de TV, ante las cámaras hizo fuerte confesión.

A su llegada a la Fiscalía, medios como el propio Sale el Sol, de donde es presentador, lo abordaron para que hablara del tema, a lo que él simplemente mencionó que no se arrepiente lo que dijo de Marco, acusándolo de hacer un atropello a la libertad de expresión con esto, destacando que a su consideración, ha hecho las cosas mal, es un abusivo y sostiene que usó a la justicia para quitarle a su hijo a Imelda Tuñón, afirmando que él entiende a la joven, pues después de todas las acusaciones en su contra y despojarla del menor, tampoco confiaría, alzaría la voz en su contra y jamás les prestaría al niño.

De la misma manera, el presentador de De Primera Mano, sostuvo que el testamento que salió a la luz del fallecido actor y cantante, Julián Figueroa, es falso, que no es su firma la que está en el testamento, destacando que además de todo, es muy raro que Marco sea beneficiario de todo, sumado al hecho de que está fallando como albacea, volviendo a acusarlo de no darle nada a José Julián Figueroa de lo que le pertenece como heredero, pues aunque no la puede cobrar toda, él como albacea le puede dar mensualmente pata todos sus gastos.

De la misma manera, el periodista de los espectáculos, al salir de la audiencia daño moral, dio más declaraciones a Imagen TV, en la que destacó una vez más que no se arrepiente de lo dicho, por lo que afirmó que aunque piden que desista de lo dicho, ofrezca una disculpa pública y pague lo gastado en este caso, no ha cedido y va a contrademandar, afirmando que tiene todas las de ganar en esta situación y él les cobrará lo que él gastó.

Ante esto, Infante mencionó que no entiende porque hacer este tipo de demandas, cuando no ha afectado en nada en su carrera, mencionando que no sabe en que le pudo haber dañado, pues además de que no fue despedido de su empleo, ahora se encuentra en el reality ¿Apostarías Por Mi?, señalando que cree que le molesta que dijera que es abogado patito, y por eso comenzó con este pleito. Asegura que la segunda audiencia será ya que Marco salga del reality, debido a que deben de estar los dos presentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui