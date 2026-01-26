Horóscopos con Mhoni Vidente para este LUNES 26 de enero de 2026: Lo que te espera HOY

Ciudad de México.- Este lunes 26 de enero de 2026 inicia con una fuerte carga energética que invita a tomar decisiones pendientes y cerrar ciclos que ya cumplieron su función. De acuerdo con los horóscopos con Mhoni Vidente, los astros se alinean para impulsar movimientos importantes en temas laborales, económicos y personales, especialmente en la última semana del mes. A continuación, el horóscopo de hoy completo signo por signo para este lunes.

Horóscopos Mhoni Vidente hoy 26 de enero de 2026

Aries

Será un día intenso en el trabajo, con exigencias extras y posibles cambios de planes. Es momento de priorizar y no querer hacerlo todo al mismo tiempo. En lo económico, evita gastos impulsivos.

Tauro

Los astros favorecen acuerdos y negociaciones. Es un buen día para cerrar tratos, firmar documentos o plantear nuevas propuestas. Cuida tu descanso, ya que el estrés acumulado podría pasarte factura.

Géminis

Mantén una actitud flexible este lunes 26 de enero de 2026. En temas financieros, es recomendable no prestar dinero. En lo emocional, necesitas tomarte las cosas con más calma.

Cáncer

La intuición será tu mejor aliada. Es un día ideal para resolver asuntos familiares y emocionales. En el trabajo, evita discutir con figuras de autoridad. Los astros indican una mejora gradual en asuntos económicos que habían estado detenidos.

Leo

Llegan oportunidades para destacar profesionalmente, pero también mayor responsabilidad. No temas asumir retos nuevos. En el amor, se marcan reencuentros o mensajes inesperados. Cuida tu alimentación y evita desvelarte innecesariamente.

Virgo

Este lunes es propicio para organizar pendientes y planear la semana con detalle. Un asunto legal o administrativo avanza a tu favor. En lo personal, será importante poner límites claros y no cargar con problemas ajenos.

Libra

Los astros impulsan cambios positivos en tu entorno laboral. Podrías recibir una propuesta o invitación interesante. En temas del corazón, se aclaran dudas y se fortalecen vínculos. Aprovecha el día para tomar decisiones que has postergado.

Escorpio

Es un día para actuar con prudencia y observar más de lo que hablas. En el trabajo, no compartas planes hasta que estén bien definidos. En el ámbito personal, una etapa termina para dar paso a algo más estable y satisfactorio.

Sagitario

La energía del día favorece viajes, trámites y estudios. Buen momento para iniciar proyectos personales. En lo económico, llegan pagos o ingresos atrasados. En el amor, evita promesas que no estás seguro de cumplir.

Capricornio

Este lunes exige disciplina y enfoque. Podrías recibir críticas constructivas que te ayudarán a mejorar. En temas financieros, se recomienda ahorrar y no asumir riesgos innecesarios. En casa, es buen momento para hacer ajustes o mejoras.

Acuario

El día trae movimientos inesperados que te sacan de la rutina. Aunque al principio incomoden, abrirán nuevas oportunidades. En lo sentimental, alguien busca una respuesta clara de tu parte. Confía más en tus ideas.

Piscis

Los astros invitan a cerrar ciclos emocionales y soltar situaciones del pasado. En lo laboral, se presenta un avance lento pero seguro. Evita cargar con preocupaciones ajenas y dedica tiempo a tu bienestar físico y mental.

