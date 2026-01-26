¿Jorge Salinas, a prisión? Reportera acusa al actor de Televisa de propasarse; la besó a la fuerza

Ciudad de México.- Una reconocida reportera de espectáculos acaba de acusar de acoso al famoso actor de melodramas mexicano, Jorge Salinas, pues se sumó a los señalamientos de uno de sus colegas, afirmando que también se sobrepasó con ella, pues mientras que le estaba dando una entrevista en un estreno de novela, este solo se le "abalanzó" y la besó a la fuerza, ¿acaso irá a prisión el actor de Televisa?

Como se recordará, hace una semana, en el programa de Dulce y Picosito, Gabo Cuevas al hablar sobre el delicado tema de las acusaciones de abuso y agresión sexual, en contra del cantante español, Julio Iglesias, mencionó que la primera vez que conoció a Jorge este le dio un beso en la boca sin su permiso, señalando que fue incómodo, pero al él ir iniciando en su carrera y estar frente a un actor consolidado, lo dejó pasar, cuando debió alzar la voz pues sigue siendo acoso.

Ahora, el excolaborador de Venga la Alegría, en el mismo programa decidió alzar la voz para defenderse de los ataques por recordar lo ocurrido, destacando que muchos le han dicho que el esposo de Elizabeth Álvarez solo le hizo un favor porque era un protagonista cotizado por su galanura, pero Gabriel declaró que el acoso sigue siendo ilegal aunque venga de un galán: "Les recuerdo que así sea el más guapo, ni el más popular tiene derecho de tocar tu cuerpo sin tu consentimiento".

Ante esto, el exparticipante de Quiero Cantar, declaró que cuando habló con sus compañeros reporteros de esto, una de sus colegas le dijo que Jorge le hizo lo mismo a ella y a otras dos personas, en el estreno de Fuego en la Sangre, recalcando que ni siquiera les preguntó o hubo alguna insinuación, sino que simplemente le "arrebató el beso", dejándola completamente sorprendida e incómoda, aunque a una amiga le emocionó.

De la misma manera, la mujer identificada como Citlali, declaró que el actor de Diseñando Tu Amor tiende a hacer este tipo de cosas y todos lo ven normal, incluso destacó que ella lo llegó a normalizar o dejar pasar, pero que sí la sacó de onda y la dejó con mal sabor de boca: "En entrevista con Jorge Salinas, él estaba en una orilla y le pedimos entrevista, nos dio la entrevista, le puse la grabadora y me dio el beso. Mi reacción fue de 'wow', y mi compañero se emocionó diciendo: 'amiga, te acaba de besar'. Yo no me lo esperaba".

Finalmente, la mujer declaró que aunque en ese momento no denunció lo sucedido, ahora menciona que lo recuerda como algo muy extraño y se arrepiente, pues aunque no pasó a mayores, el normalizar ese tipo de actos está mal: "Creo que lo normalizábamos mucho, la verdad solo me saqué de onda, pero no pasó a mayores. Solo me sorprendí, pero sí recuerdo que no me preguntó, solo se me abalanzó".

Fuente: Tribuna del Yaqui