Julio Iglesias demandaría a medios de España por "daño moral" tras archivarse caso de agresión sexual

Desde hace dos semanas que el nombre Julio está en medio del escándalo, pues dos de sus exempleadas lo acusan de haber abusado de ellas sexualmente, embriagándolas y obligándolas a tener relaciones íntimas durante su tiempo trabajando a su lado, hecho que negó rotundamente el padre de Enrique Iglesias, incluso pidiendo a las autoridades españolas el desestimar y archivar su caso, a causa de que no habría ni pruebas ni jurisdicción de sus autoridades para seguir con las investigaciones.

Por fortuna para el intérprete de temas como Con La Misma Piedra, el pasado viernes 23 de enero del 2026, la Fiscalía de Justicia de España, que el ministerio público ha aceptado que se archive el caso que alega la "falta de jurisdicción de los tribunales españoles y por lo tanto la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados".

Pero, esto no parece satisfacer a la defensa del esposo de Miranda Rijnsburger, debido a que tras confirmarse que el caso fue archivado y no se le dará seguimiento en el país europeo, la defensa del cantante se dijeron agradecidos de que se tomaran elecciones bajo "la legalidad y en la jurisprudencia vigente", sin embargo, dejaron en claro que quieren pasar por alto "el linchamiento público" que el artista ha sufrido "fruto de la orquestación de un montaje mediático" y tomaran cartas en el asunto.

Aunque no se ha dicho si se pondrán demandas por daño moral en contra de los medios que apoyaron a las presuntas víctimas, la defensa de Julio declaró que esta situación a causado un daño "enorme e irreparable, afectando no solo a su imagen pública, sino también a él y su entorno familiar", agregando que ellos van a seguir trabajado en "pro de la justicia, la verdad y el completo restablecimiento de su honorabilidad", por lo que se cree habrá acciones legales por su parte.

Cabe mencionar que las organizaciones que apoyaron a las dos exempleadas de Julio, Women's Link y Amnistía Internacional, se pronunciaron a la decisión de la Fiscalía española, y han lamentado que archivaran el caso, pero dejaron en claro que ambas víctimas van a seguir "luchando por justicia y acudirán a las vías legales disponibles" en dónde deba de ser necesario para darle seguimiento al caso y tener justicia.

