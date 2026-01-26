Kunno habla de la 'crisis matrimonial' entre Ángela Aguilar y Christian Nodal por 'infidelidad'

Ciudad de México.- El reconocido influencer mexicano, Kunno, recientemente brindó una entrevista para diferentes medios de comunicación, en la que habló sobre la supuesta crisis matrimonial que han señalado que estarían enfrentando la polémica cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, y el intérprete originario de Sonora, Christian Nodal, ante la mencionada infidelidad con su violinista.

Desde hace un par de meses se ha dicho que el intérprete de Adiós Amor le ha puesto los cuernos a la hija menor del también cantante, Pepe Aguilar, con una de las violinistas de los músicos de su banda sonora en los conciertos que ha tenido desde el 2025, incluso se viralizó el video en el que se comprobaría que la mencionada mujer ve con burla y desprecio a la cantante del regional mexicano en una de las presentaciones del sonorense.

Es por ello que en Venga la Alegría compartieron una entrevista con Kunno, en la que le cuestionaron sobre el matrimonio, comentando primero que desconoce los detalles de la boda, solo podía decir que se pelea ser madrina de honor con Aneliz Aguilar y que también es posible que no esté presente: "No sé muchos detalles, nos andamos peleando la dama de honor entre Aneliz y yo, pero pues bien, estamos felices, pero no tengo la menor idea, realmente como es algo que va a suceder algunos meses, probablemente esté o no esté, depende del proyecto que ya verán esta semana que anunciaré".

¡NODAL ESTRENA NUEVO TATUAJE!

El cantante volvió al estudio y en cuanto salió el diseño… se prendieron las redes

Nodal no dijo qué significa, pero eso no frenó a nadie: en comentarios ya andan diciendo que Ángela Aguilar “marcó territorio” pic.twitter.com/SyWqbZHPdK — Teleritmo (@TeleritmoTv) January 26, 2026

Con respecto a la supuesta infidelidad del intérprete de Ya No Somos Ni Seremos, declaró que claro que es una mentira, y que no están en medio de una crisis matrimonial, sino todo lo contrario, solo se ríen de lo dicho por la gente y mantienen su excelente relación sentimental: "Pues es algo que dice la gente, como voy a decirles, 'oye es cierto que', pues no, no, yo sé cuando no, y de verdad la gente que tiene muy buenas ideas para hacer telenovelas y crear videos musicales".

Finalmente, declaró que tampoco está involucrado con el escándalo de Emiliano Aguilar, debido a que no le gusta meterse en temas familiares muy íntimos si no se lo comentan, y aunque lo hicieran prefiere no involucrarse y simplemente seguir con su cercana amistad por la paz: "No, o sea, al menos conmigo no, porque yo tampoco voy a preguntar ese tipo de cosas personales, es como si me preguntan por mi papá o mi ex, como que no, son temas que también hay que saber, y en la peda se mal copea uno".

Kunno asegura que la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal no atraviesa ninguna crisis.



VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m., por Azteca UNO

EN VIVO AHORA https://t.co/HOtOXmk3ZX pic.twitter.com/QFHA85USbi — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui