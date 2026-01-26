Muere actor que dio voz a 'Topo Gigio', Reportera acusa a Jorge Salinas de propasarse con ella y más en Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que hacen y dicen tus artistas favoritos o quieres conocer actualizaciones de tus programas preferidos, has llegado al lugar indicado porque a continuación te mostraremos la edición más reciente del Tribuna Top 3 Espectáculos. En el resumen de este lunes 26 de enero, entérate: Gabriel Garzón, la voz mexicana del entrañable 'Topo Gigio', quien falleció a los 57 años, según confirmó el comediante Jorge Falcón.

Así comienza el Tribuna Top 3 Espectáculos

Laura Flores sorprende con cambio de look

Laura Flores sorprendió a sus seguidores tras compartir en Instagram un cambio de look: cabello más oscuro y maquillaje que la hizo lucir más juvenil, detalle que no pasó desapercibido. Por medio de su cuenta de Instagram, la actriz compartió unas fotografías aparentando menos de su edad, como una joven pese a que Laura ya tiene 61 años. La transformación de Laura Flores abrió un amplio debate sobre los cambios estéticos en el mundo del espectáculo.

Reportera acusa a Jorge Salinas de propasarse con ella

Una reconocida reportera de espectáculos acusó al actor Jorge Salinas de propasarse durante una entrevista, asegurando que la besó sin su consentimiento. La mujer identificada como Citlali declaró que el actor de 'Diseñando Tu Amor' tiende a hacer este tipo de cosas y todos lo ven normal, incluso destacó que ella lo llegó a normalizar o dejar pasar, pero que sí la sacó de onda y la dejó con mal sabor de boca. "En entrevista con Jorge Salinas, él estaba en una orilla y le pedimos entrevista, nos dio la entrevista, le puse la grabadora y me dio el beso. Mi reacción fue de 'wow', y mi compañero se emocionó diciendo: 'amiga, te acaba de besar'. Yo no me lo esperaba".

Muere actor que dio voz a 'Topo Gigio'

El mundo del espectáculo despide a Gabriel Garzón, la voz mexicana del entrañable 'Topo Gigio', quien falleció a los 57 años, según confirmó el comediante Jorge Falcón. Fue durante la noche del pasado domingo 25 de enero del año en curso que el reconocido comediante mexicano, Jorge Falcón, a través de una publicación de su cuenta de Instagram, informó con gran pesar que su querido amigo, Gabriel, había pasado a una mejor vida, deseando que Dios lo reciba en el paraíso: "Hoy perdí a otro amigo y a un gran artista. Dios te tenga en buen lugar y te cobije con su luz perpetua. Descansa en paz, querido amigo".

