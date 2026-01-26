¿Quién gana HOY en 'Exatlón México' la Villa 360? Conoce los adelantos de este lunes 26 de enero

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas seguirán poniéndose muy interesantes, ya que el dominio de los azules podría regresar en esta semana 18, después de perder a un integrante en el Duelo de Eliminación. Esto, pues según los spoilers se sabría quién ganará la Villa 360 la noche de este lunes 26 de enero del 2026, y también quién podría ser el primero en ganar el Draft Varonil.

En los adelantos que día a día comparten cuentas de spoilers, se dice que los ánimos en el reality deportivo de TV Azteca, van a estar que arden, debido a que los rojos estarían muy confiados por la impresionante racha que han tenido en los últimos días, como el ganar los dos duelos por la Serie por la Supervivencia,

Ahora, según los spoilers, con respecto a los cuatro hombres que van a presentarse para disputarse su lugar para la décima temporada de la emisión deportiva, no se sabe quién será el ganador, pero en base a análisis, se dice que será el parkourista George Munro, será el primero en ganarse su lugar, dejando el segundo puesto entre el practicante de crossfit Jerry Lizárraga, el jugador de bádminton Job Castillos, y el futbolista Alberto 'Guamerú' García.

Con todas las emociones a flor de piel, José 'El Tarzán Tapatío' nos comparte cómo fue su paso por Exatlón México y qué es lo que se lleva de esta gran aventura. #ExatlónMéxico por Azteca UNO.

Lunes a viernes 8:30 PM, domingo 8:00 PM. pic.twitter.com/PQRddQuPcM — Exatlón México (@ExatlonMx) January 26, 2026

Pero eso no sería así, ya que en cuanto al tema del quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes, los del equipo de Koke Guerrero van a lograr volver a la Villa 360 tras una semana en las Barracas y tras perder a José Ochoa, dejando a los rojos en la cabaña, comenzando lo que se dice la nueva "caída" de los escarlatas, como en semanas pasadas.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los rojos motivados por su buena racha, defenderían con éxito la Villa 360.

Fuente: Tribuna del Yaqui