¿Ruptura definitiva? Bella Hadid estaría viviendo un proceso difícil tras terminar con Adán Bañuelos

Los Ángeles, Estados Unidos.- Todo parece indicar que la relación amorosa entre la modelo estadounidense Bella Hadid y Adan Bañuelos, vaquero de origen mexico-estadounidense de 35 años, llegó a su fin. Según el medio Entertainment Tonight, la ruptura estaría causando que la famosa enfrente momentos difíciles para superar este noviazgo, que comenzó a llamar la atención en octubre de 2023.

Cabe señalar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, ninguna de las dos partes involucradas se ha pronunciado oficialmente. No obstante, Bella sí se ha mostrado activa en sus redes: promocionó The Beauty y ayer compartió una historia en Instagram con la frase: "El momento divino siempre gana", además de publicar un par de fotografías de unas paradisíacas vacaciones.

Regresando al tema central, según una fuente consultada por el medio antes citado, la celebridad se ha enfocado en los aspectos importantes de su vida: "Bella está haciendo todo lo posible por mantenerse positiva y distraerse desde su separación", agregó, "Ha estado ocupada con el trabajo y pasando tiempo con amigos cercanos. Todavía está procesando la ruptura porque fue una relación muy seria".

Bella Hadid

Asimismo, se desconoce con exactitud cuándo se produjo la separación, aunque podría afirmarse que no fue hace mucho, dado que en octubre del año pasado Bella se convirtió en la madrina de honor de una fiesta de quince años familiar de su novio, escribiendo una emotiva dedicatoria: "¡Es un honor ser tu madrina, mi dulce niña! Te quiero muchísimo y estoy muy orgullosa de ti".

Un poco sobre su relación

uD83CuDF1FuD83CuDFAD Top 3 de los espectáculos más destacados ?uD83CuDFB6



Presentado por Maja, te traemos los eventos, conciertos y funciones imperdibles que están marcando tendencia uD83CuDFA4uD83CuDFAC https://t.co/dG2fPF5Pma #Top3Espectáculos #MajaEnVivo #ViveElEspectáculo #DiversiónInolvidable pic.twitter.com/m0kZN5QUJR — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 26, 2026

En realidad, la pareja siempre buscó mantener su vínculo privado. Justo en agosto de 2024, el texano contó en el podcast Along For the Ride que la estrella se había mudado con él a su caravana de quinta rueda, mostrándose radiante y haciéndole varios cumplidos a Hadid. Por su parte, en una entrevista para British Vogue, Bella mencionó a Bañuelos y dejó entrever que últimamente había pensado en ser madre, lo que muchos de sus fans interpretaron como un indicio de que planeaban formalizar la relación en un futuro cercano.

Fuente: Tribuna del Yaqui