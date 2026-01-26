¿Sale del clóset? Actor de Televisa hace inesperada confesión de su primer beso con un hombre

Ciudad de México.- El reconocido actor de melodramas de origen español, Horacio Pancheri, recientemente brindó una entrevista, en la que hizo una inesperada confesión con respecto al momento más complejo de su vida, el darse su primer beso con otro hombre en la pantalla y la vida real, pues reveló si es que esto llegó a hacerlo dudar de su orientación sexual, ¿acaso salió del clóset?

Como se sabe, después de varios protagónicos en Televisa, Horacio se quedó sin exclusividad, lo que lo tomó por sorpresa, debido a que tenía firmado por tres años, pero al quinto mes se lo quitaron, por lo que al sentir que pasó de un ambiente estable a una dinámica caótica de castings y buscar nuevas oportunidades, por lo que consideró el arriesgarse con un nuevo personaje que era diferente a todos los que había interpretado en el pasado.

Dicha oportunidad fue aparecer en El Juego de las Llaves, pero, en esta ocasión quería interpretar al personaje que estaba comenzando a explorar su sexualidad, pese a estar casado, ya que pensaba que esto sería el crecimiento profesional que necesitaba, pues iba a generar conversación, críticas y miradas encima, pero también podía darle otra dimensión como actor y abrirle las puertas.

Há dez anos, a Televisa lançava #UnCaminoHaciaElDestino, penúltima novela produzida por Nathalie Lartilleux e protagonizada por Paulina Goto e Horácio Pancheri pic.twitter.com/rQZpUswROe — Febre Latina uD83CuDF21? (@FebreLatina) January 25, 2026

Dado a que en ese casting aún no estaba seguro que se quedaría con el personaje, para demostrarle a Valentín Lombardo que era el ideal se arriesgo y pidió el beso con otro hombre, declarando que estaba muy seguro de este riesgo, porque en su mente solo estaba el salvar su carrera: "En la escena yo le digo a Christian, que sí es gay, vamos a hacerlo bien, con lengua y todo, también para que salga a la primera y no nos digan que hace falta química o no se las creo".

Finalmente, el actor de Un Camino Hacía el destino, destacó que pensó que lo tenía todo bajo control y se sentía seguro, metido en su personaje, confiado, la reacción física y emocional lo tomó por sorpresa: "Yo estaba como muy canchero, muy seguro de mi Valentín pero cuando siento el beso, fue como un shot de adrenalina, me puse nervioso... salió Valentina". Ese momento, según él, fue intenso, inesperado y revelador. No solo porque implicaba una escena íntima entre hombres en pantalla, sino porque lo conectó con un nivel de vulnerabilidad que no había explorado antes como actor.

Fuente: Tribuna del Yaqui