Telemundo CONFIRMA a Kunno y Lupita Jones en 'La Casa de los Famosos': ¿Quién dominará el show?

Ciudad de México. - Después de muchos rumores e incluso afirmaciones por parte de la reconocida creadora de contenido Jacqueline, conocida en redes sociales como Chamonic, ahora es oficial que formarán parte de La Casa de los Famosos de Telemundo el polémico influencer mexicano Kunno y la también exreina de belleza, modelo y empresaria Lupita Jones, de 58 años de edad.

De hecho, la primera persona que se dio a conocer a través de las redes sociales de la empresa de entretenimiento es la exdirectora nacional del concurso Nuestra Belleza México, quien ya se hizo presente: "Ya se soltó la bomba, pues bueno, que ruede el mundo, yo estoy adentro y ya no puedo decir que no, ya no me puedo arrepentir y estaremos platicando sobre esto", comentó la actriz mientras se prepara para una entrevista.

Como suele suceder en este tipo de casos, los internautas se dividieron; a algunos les alegra y tienen altas expectativas sobre Lupita, mientras que otros se muestran sorprendidos e incluso se preguntan si acaso enfrenta problemas económicos, lo cual, hasta el momento de la elaboración de esta nota, son solo hipótesis de los usuarios ansiosos porque comience este popular show televisivo.

Kunno ya compartió la noticia en sus redes sociales

Kunno fue confirmado

De igual manera, otro de los concursantes que está causando un enorme revuelo es el amigo de Ángela Aguilar, a quien la nieta de Flor Silvestre ya apoyó dejando un emoji de corazón en el post de Telemundo. A pesar del respaldo que recibe, algunos todavía no le perdonan su amistad con la esposa de Christian Nodal y aseguran que solo Ángela votará por él, considerándolo sin duda el primer eliminado.

"Esta noticia requiere CAMINATA ICÓNICAAAA. Seré parte de la nueva temporada de La Casa de los Famosos por @telemundo. #LCDLF6 Esto es REAL, ¡Estoy LISTO! Nos vemos el martes 17 de febrero 7PM/6C por Telemundo y Peacock", escribió Kunno. Es necesario agregar que otra de las celebridades que se integró es Jailyne Ojeda, una personalidad de internet de origen mexicano que nació en Estados Unidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui