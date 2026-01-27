Alfredo Adame peleará con Carlos Trejo: Tras 7 años 'El Cazafantasma' lo confirma y lanza advertencia

Ciudad de México.- Después de siete años esperando la que fue denominada como 'La Pelea del Año', el reconocido investigador paranormal y estrella de realtys, Carlos Trejo, ha brindado una entrevista en la que confirmó su enfrentamiento en contra del actor y presentador mexicano, Alfredo Adame, aprovechando para volver a lanzar una severa advertencia sobre su batalla en el ring.

Hace un par de semanas, el reconocido influencer regiomontano, Poncho de Nigris, decidió hacer su propio evento de boxeo amateur que mezcla al mundo del espectáculo, Ring Royale 2026 que se celebrará el próximo 15 de marzo en la Arena Monterrey. Hasta el momento se ha confirmado que Aldo de Nigris peleará con Nicola Porcella, Karely Ruiz con Marcela Mistral, Abelito y Bull Terrier, y 'El Patrón' contra Chuy Almada, pues hasta el momento Poncho no tiene rival.

Ahora, en un encuentro con la prensa, el autor del libro Cañitas, confirmó que habló con el exparticipante de La Casa de los Famosos México y aceptó el reto, y al parecer Adame está también dispuesto, por lo que amenazó con darle una auténtica paliza ahora que estén frente a frene: "El show es show, y lo mío va muy neta. El tipo va a subir y te puedo asegurar que va a bajar con mucho dolor".

Carlos Trejo y Alfredo Adame se enfrentarán en #RingRoyale uD83EuDD4A uD83EuDD4A pic.twitter.com/2ZcPmDQxmP — La Comadrita (@lacomadritaof_) January 27, 2026

El denominado 'Cazafantasmas' declaró que él siempre ha estado dispuesto a enfrentarse contra Adame, pero que es el exactor de Televisa que había rechazado cada oportunidad y que hasta le puso orden de restricción en varias ocasiones para poder salvarse de subirse al ring: "Detrás de cada una de estas peleas que no se han llevado a cabo hay una orden de restricción puestas por este enfermo para que yo no me le acerque ni siquiera lo toque. Ahí están las pruebas, ahí están los videos".

Finalmente, declaró que él va a subirse, que pongan las reglas que quieran, él solo tiene un objetivo, que es vencer a Adame de manera legal y contundente para que no quepa duda que él jamás tuvo miedo y siempre está bien preparado: "Nada más que me lo pongan ahí. Súbelo y háganse a un lado. Así de sencillo y así de fácil. Tú pon las reglas que quieras. El tipo no va a bajar bien. El tipo me la debe y me la va a pagar".

Vete confesado, carnal. Y vete despidiendo de tu familia, porque no te la vas a acabar. Yo siempre me entreno, siempre estoy en buenas condiciones. Siempre estoy en el gimnasio, siempre estoy corriendo", concluyó con este mensaje directo a Adame.

?? #CarlosTrejo advierte que no bajará vivo del ring #AlfredoAdame tras el enfrentamiento que el llamado “Cazafantasmas” ahora si tendrá con el actor en el combate de uD83EuDD4A#RingRoyale uD83DuDC51 el próximo 15 de marzo en la Arena Monterrey.



uD83DuDCF9 Arturo González pic.twitter.com/0e34rDtA9T — POSTA Entretenimiento (@POSTAEntre) January 26, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui