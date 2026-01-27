Cruz Martínez se presenta a audiencia contra Alicia Villarreal y afirma que él es la víctima del caso

Ciudad de México.- El reconocido cantante de cumbias, Cruz Martínez, acaba de ser abordado por la prensa al salir de presentarse en audiencia en el caso de violencia en contra de su exesposa, la cantante de rancheras, Alicia Villarreal, ante los cuales declaró que le preocupa la salud mental de la madre de sus hijos, además de afirmar que él es la víctima en toda esta situación por todo lo que ha pasado.

El productor musical e integrante de Los Kumbia Kings, declaró que él notó al inicio que Alicia estaba con un semblante feliz y triunfador, pero al salir todo cambió se le notó que no se dio el resultado que quería, afirmando que es porque se le está dando la razón en su inocencia: "Vi un poco que llegó sonriendo, incluso haciendo chistes, y entró… pero salió totalmente diferente. Yo creo que a lo mejor lo que esperaba llegando ahí no resultó. Ese llanto de ese día sí fue de verdad… pero porque a lo mejor lo que quiso lograr o escuchar ese día no sucedió".

Ante esto, mencionó que él al ver esto, pudo notar que no está estaba de manera emocional y mental la intérprete de Te Aprovechas, destacando que tras 20 años de matrimonio la conoce como la palma de su mano, y por eso le preocupa que ya o está bien de su salud mental: "La verdad me preocupa demasiado, con todo respeto, de salud mental. Yo la conozco como la palma de mi mano. La observo, la veo y me preocupa. Yo creo que lo que pasa es que ahora puede ser que ella puede creer en su mente que viene una avalancha de verdades. Eso es lo que, en mi opinión, yo creo

Con respecto al caso, destacó que él ante la ley es inocente y no debería de haber más caso, incluso mencionó que sus hijos lo ven así: "Yo sigo siendo inocente. Desde el principio se dijo la verdad y con el tiempo fue saliendo. Dios sabe la verdad, mis hijos saben la verdad y ahora la ley sabe la verdad". Señaló que es tan inocente y su ex está en un momento de desequilibrio, que han habido muchos cambios en su defensa, por ello.

Primero estaban abogados de Monterrey y de Ciudad de México, luego se despidió a unos, se quedó con otros y ahora entra otro abogado más. Uno puede darse cuenta de la ética y lo profesional de las personas por la forma en que actúan", agregó.

Finalmente, declaró que sí hay contratos entre ellos, además del tema matrimonial y de los hijos, tienen muchos negocios, y el que ahora quiere negarlos, considera que es una mala estrategia o una especie de chantaje para llevarse un mayor porcentaje: "A los tres días de lo que pasó, ya quería negociar, que yo cediera los porcentajes de las canciones. Para mí eso suena a un chantaje. Decir que no hay contratos es estar muy perdida en la memoria. Hay contratos editoriales, contratos con televisoras y contratos de publishing".

Fuente: Tribuna del Yaqui