De 'Exatlón México' a 'La Casa de los Famosos': Atleta roja sería confirmada; ¿exhibirá a TV Azteca?

Ciudad de México.- Todo parece indicar que la reconocida atleta roja, Ana Lago, después del rotundo éxito que tuvo durante su paso por el Exatlón México, podría convertirse en una de las nuevas habitantes de La Casa de los Famosos, producida por Telemundo, en la que revelaría muchos secretos de sus temporadas, como posibles fraudes y peleas fuera de cámaras, ¿acaso exhibirá a TV Azteca?

Como se sabe, Lago es una de las atletas que saltaron a la fama internacional gracias a su participación en el reality deportivo del Ajusco, en donde su rivalidad directa con Macky González generó gran controversia en la primera temporada, donde fue el tercer lugar, siendo la atleta azul el segundo y Ernesto Cazares el primero. Sin embargo, en los últimos meses ha estado volviendo a dar de que hablar por los chismes que ha expuesto de Exatlón México.

Tal parece que esto la puso directamente en el radar de los ejecutivos de Telemundo, debido a que se ha dicho que al igual que Aristeo Cazares, Ana será otra atleta del reality deportivo que se integraría a las filas, y al parecer podría exhibir muchos secretos que se rumoran de Exatlón México, como la presunta relación de Mati Álvarez con Evelyn Guijarro, las presuntas infidelidades de los que entran con pareja o las peleas fuera de las cámaras.

Caeli y Ana Lago Seran Confirmadas en los proximos días, para la Casa de los Famosos Telemundo. — Digital Medio. Espectáculos &Entretenimiento (@LaPortadaAI1) January 26, 2026

Cabe recordar que hace un par de semanas, estuvo en el podcast de Franco Escamilla, exhibió que la exatleta de los azules, Antonieta Gaxiola durante una competencia la agredió y tuvieron que separarlas otros atletas, pero donde no se salvó, fue en un evento deportivo, fuera del Ajusco, cuando le reclamó de supuestamente meterse en su relación con Daniel Corral, dándole un golpe en la cara con el puño cerrado, y poco después, al querer defenderse, la azul la agarró del cabello y hasta la pateó.

En caso de ser verdadera la mencionada revelación Ana compartiría casa con el reconocido influencer mexicano y creador de la caminata 4K, Kunno, y la exreina de belleza y exdirectora de Miss Universo de México, Lupita Jones, quienes ya están generando una gran dispuesta en redes con todo lo que podrían revelar. Cabe mencionar que también se dice que junto a Lago, también sería confirmada la influencer Caeli.

#OMG | ¡La increíble confesión de Ana Lago sobre Antonieta Gaxiola! uD83EuDEE3 pic.twitter.com/Rg1mIo1LMH — El Heraldo Deportes MX (@HeraldoDep_MX) November 25, 2024

