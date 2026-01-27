Elisa Beristain está en cuidados intensivos tras sufrir malestares EN VIVO; filtran FOTOS tras ¿choque séptico?

Ciudad de México.- Elisa Beristain, destacada periodista mexicana, fue hospitalizada tras sufrir malestar en vivo durante una entrevista. El incidente, ocurrido el jueves 22 de enero, dejó a la audiencia preocupada por su estado de salud. Posteriormente, se confirmó que se encuentra en cuidados intensivos y su condición es estable, aunque enfrenta riesgos significativos.

Desde el momento en que Beristain sintió un intenso dolor abdominal, se activaron preocupaciones entre su equipo y seguidores. En una reciente actualización, su producción informó que la situación es delicada debido a un posible choque séptico, manteniendo vigilancia constante sobre su presión arterial. La comunidad periodística espera su pronta recuperación.

¿Cuándo comenzó a sentirse mal la periodista Elisa Beristain?

Todo comenzó cuando la periodista mexicana, Elisa Beristain, el pasado jueves 22 de enero, se encontraba entrevistando a Olga Breeskin para su canal de YouTube 'BerisTIME', cuando se empezó a notar que se encontraba incómoda por un tema de salud. Al finalizar la entrevista, y en palabras de la producción del programa, pudieron notar que Beristain se miraba pálida y con un semblante que preocupaba, y la periodista señaló que desde que despertó ese día, ella presentaba un dolor fuerte en el bajo vientre:



Elisa Beristain es hospitalizada por enfermedad

Al principio sentía que era como un retortijón, pero me siento como mareada, me siento bien mal. (...) Yo creo que voy a ir a urgencias porque estoy sudando".

Lo anterior preocupó a la audiencia y rápidamente se hicieron presentes varios comentarios con la intención de saber más sobre la salud de la presentadora. ¿Qué le pasó y cómo se encuentra?

¿Cuál es el estado de salud de Elisa Beristain tras ser hospitalizada?

La audiencia estuvo a la espera de noticias sobre la salud de Elisa Beristain tras los malestares mostrados en plena entrevista a Olga Breeskin. En una reciente transmisión en el canal de YouTube 'BerisTIME', varios temas se aclararon y ya se sabe la razón de la hospitalización. La transmisión de el lunes 26 de enero comenzó explicando un poco de los síntomas de Beristain el día jueves, y así hasta llegar al día de hoy, informando que se encuentra en una unidad de cuidados intensivos:

Al día de hoy, Eli se encuentra en una unidad de cuidados intensivos, estable, pero aún enfrenta varios peligros; estuvo a punto de sufrir un choque séptico. Por el momento, su presión arterial se encuentra bajo monitoreo constante para evitar que caiga en paro".

Por último, agradecieron las palabras, la preocupación mostrada y confían en que Elisa se recuperará, "no hay huracán que la tire", y esperan que se una nuevamente a las transmisiones del programa.

Fuente: Tribuna del Yaqui