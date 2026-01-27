Enrique Iglesias se negaría a apoyar a Julio Iglesias en el escándalo de agresión sexual a exempleadas

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el reconocido cantante, Enrique Iglesias, todavía estaría resentido con su padre por los problemas del pasado que rompieron a su familia, por lo cual se negaría a apoyar al querido cantante español, Julio Iglesias, y pese a las peticiones de sus hermanos menores para defenderlo, les daría la espalda en su escándalo de agresión sexual con sus exempleadas.

Desde hace dos semanas que el nombre Julio está en medio del escándalo, pues dos de sus exempleadas lo acusan de haber abusado de ellas sexualmente, embriagándolas y obligándolas a tener relaciones íntimas durante su tiempo trabajando a su lado, hecho que negó rotundamente el intérprete Con La Misma Piedra, incluso pidiendo a las autoridades españolas el desestimar y archivar su caso, a causa de que no habría ni pruebas ni jurisdicción de sus autoridades para seguir con las investigaciones. Cabe mencionar que actualmente, en España el caso fue archivado.

Ahora, según fuentes cercanas a la familia dos de los hijos de Iglesias con Isabel Preysler, le habrían pedido que saliera a defender a su padre con un comunicado, pero que este se negó rotundamente a meterse en el caso y no se sumó a la idea de lanzar un comunicado de unidad familiar: "Sus 2 hermanos, Chabeli y Julio José (hijos también de Isabel Preysler), le pidieron que saliera a hacer un pronunciamiento a favor de su papá, pero supuestamente Enrique les dijo que no. Se negó a manifestar públicamente su apoyo".

Para nadie es un secreto la distante relación entre Enrique y Julio. Al principio de su carrera, el primero acusó a su padre de no haberlo querido apoyar y hasta de vaticinarle que no tendría éxito. Sin embargo, el punto más crítico fue cuando Enrique logró la fama y Julio lo hirió al decirle: ‘Has vendido porque eres mi hijo’

Ahora, tras las acusaciones que enfrentó Julio, la fractura entre padre e hijo volvió a salir a relucir. “Chabeli y Julio José estaban muy mal, indignados por las acusaciones. Ellos están al 100% convencidos de la inocencia de su padre. Por eso creían conveniente lo del pronunciamiento. Eso sí, los 3 son muy unidos y se adoran”.

Father and son Julio Iglesias and Enrique Iglesias. ??uD83CuDF1FuD83DuDCAB?uD83DuDE0D?? pic.twitter.com/xoKuECgNTM — SamanthaKatyBieberuD83DuDC95 (@SelenaCena17) November 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui