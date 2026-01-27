Ernesto Hernández hunde a 'Ventaneando': Acusa a Pati Chapoy de amenazas y productora de agresión física

Ciudad de México.- El exasistente de Pati Chapoy y ejecutivo de relaciones públicas, Ernesto Hernández Villegas, recientemente brindó una entrevista para TV Notas, en la que con sus declaraciones hundió a Ventaneando, defendiéndose de los ataques que ha recibido desde su repentino despido, acusando de amenazas a su antigua jefa, además de agresión física a la productora de la emisión. En el 30 aniversario del programa, la periodista lo tachó de malagradecido.

En sus declaraciones, aseguró que Chapoy está molesta y le tiene envidia, además de que busca desacreditarlo porque tiene mucho en su contra, afirmando que en su tiempo en TV Azteca, fue testigo de del acoso, las amenazas, agresiones y posible fraude detrás de cámaras, incluso afirmó que Pati ya le advirtió de demandarlo: "Hay cosas que no puedo decir, porque realmente son terribles y enormes respecto a muchas situaciones. Ya recibí una amenaza de que, si estoy hablando, diciendo cosas, me van a demandar y me meterán a la cárcel... Pues quiero que lo hagan. Están equivocados".

Tras esto, mencionó que en el 30 aniversario, además de la periodista, había otros ocho elementos que estuvieron al pendiente de su entrevista con Jorge Carbajal, en vez de enfocarse en su celebración, porque buscan la manera de atacarlo, pero destacó que ya está cansado de callar: "Como dijo Alejandro Bisogno 'Estás mal de tu cabecita, Pati'. Y no me hagas que yo abra la boca". De la misma manera, agregó que su entrevista con el hermano de Daniel Bisogno no fue como dijeron, pero que no se molestó en verla, solo en atacarlos.

Ante esto, mencionó que le genera mucho conflicto que siempre fue de las personas que más la apoyaban, que incluso hizo muchos trabajos que no le correspondían y gratis, para tenerla a ella sana, y que si nunca se quejó fue por el cariño y respeto a Pati, pero que ahora, ella fue la que disolvió todo afecto, debido a que se dejó engañar con mentiras, como que le robó dinero a Pedro Sola, o que cometió fraude, cuando en realidad ese dinero el propio presentador se lo dio y la productora lo sabía, pero de la nada solo cambió su versión.

Me extraña que digan que cometí un fraude, porque si yo lo hubiera hecho, me hubieran metido a la cárcel. Se portaron muy bien conmigo en la televisora. Claro que sí hubo un arreglo (tras su despido), ni siquiera en tribunales, fue una conciliación", agregó.

Además, Ernesto aseguró que la productora del programa lo agredió físicamente y si no llegó a Recursos Humanos fue porque nadie se quiso meter: "A mí, la productora un día me agredió físicamente. La productora era mi mejor amiga... Hasta que ella empezó a enloquecer. No le gustó que yo (fuera cercano a Pati). Ella tenía problemas con todo el mundo, porque se siente con el poder y abusa de eso la mayoría de las veces".

Declaró que no solo él vivió este tipo de supuestos malos tratos: "Si yo platicara historias de gente que la productora dejó llorando terriblemente... ¿Por qué corrió a Gabriela Pérez? Porque es güera y de ojos verdes. A Almita la hacía llorar porque decía que no estaban a tiempo algunas cosas. Por supuesto que los malos tratos también van hacia los conductores. Nombres puedo dar montones, que recibieron humillaciones".

