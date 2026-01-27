(FOTOS) Timothée Chalamet y Kylie Jenner captados juntos en un romántico paseo por Los Cabos

Los Cabos, Baja California Sur.- Todo parece indicar que a los famosos de Hollywood les está dando por establecer su nido de amor en Los Cabos, Baja California Sur. Precisamente, a inicios de este mes se captó muy acaramelados a la actriz estadounidense Jessica Alba y al actor Danny Ramirez, mientras que ahora quienes acapararon las miradas fueron Timothée Chalamet y Kylie Jenner.

De hecho, comenzaron a circular en distintas plataformas imágenes de habitantes que los captaron caminando por las calles. Incluso, los dueños de un establecimiento compartieron fotografías provenientes de cámaras de seguridad colocadas en el exterior del local. En esa misma tienda, dedicada a la venta de trajes de baño, se dice que los famosos entraron a comprar, y que la joven se llevó un par de bikinis.

Uno de los medios que más información obtuvo sobre el asunto fue sin duda TMZ, que publicó varias fotos de las celebridades durante una cena romántica en Flora Farms, un restaurante donde anteriormente se han casado algunas de las estrellas más emblemáticas de la industria. Según testigos, el tiempo que permanecieron ahí fue de aproximadamente una hora, y no hubo grandes muestras de afecto, salvo cierta complicidad.

¿Qué se sabe sobre este viaje?

Medios estadounidenses y locales aseguran que llegaron a Los Ángeles en un jet privado antes de dirigirse a México, previo a las nominaciones a los Premios Oscar 2026. Esta joven pareja ha recibido últimamente más atención mediática que en el pasado, posiblemente debido a sus apariciones conjuntas en ciertos premios anuales, como el 4 de enero en los Critics Choice Awards 2026.

Kylie Jenner and Timothée Chalamet’s hit the waters in Cabo, with Kylie ditching the layers and rocking just a bikini top! https://t.co/1oMHIX2N4b pic.twitter.com/flzmWBBpPl — TMZ (@TMZ) January 26, 2026

Su historia de amor

No es nuevo el noviazgo de la empresaria y personalidad de televisión estadounidense, quienes comenzaron a salir aproximadamente en abril de 2023. A pesar de su aparente relación sólida, no están exentos de comentarios negativos, ya que hay quienes consideran que él es algo frío con la modelo estadounidense, dado que prácticamente no existen en línea demostraciones públicas de cariño similares a las de otras parejas de la industria.

Fuente: Tribuna del Yaqui