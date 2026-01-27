Guillermo del Toro saca los tacos en Festival de Cine, Enrique Iglesias no apoyará a Julio Iglesias y más en Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si no quieres perder ningún detalle de las últimas noticias de tus celebridades favoritas, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Espectáculos. En este resumen informativo encontrarás las noticias más relevantes de las estrellas, para que nunca pierdas de vista lo que está en tendencia. En la edición de este martes 27 de enero de 2026, conoce que durante el Festival de Cine de Sundance 2026, el famoso director Guillermo del Toro apareció preparando tortillas a mano, invitando tacos de aguacate y cantando clásicos como 'La Bamba' y 'Ella' con mariachi.

Sydney Sweeney vandalizó letrero de Hollywood

La actriz Sydney Sweeney y su equipo colocaron un tendedero de ropa interior sobre el cartel de Hollywood como parte de la promoción de su nueva línea de lencería, por lo que podría enfrentar serios problemas legales. La actriz de 'Christy' y su equipo de producción llegaron preparados al lugar, situado en la ladera sur del monte Lee, en Griffith Park, Los Ángeles, California. El video filtrado generó dudas sobre si Sweeney tenía los permisos necesarios para grabar en las inmediaciones del letrero y para intervenirlo con ropa interior. Diversas fuentes señalan que también generó indignación entre algunos vecinos de la zona. Por ello se empezó a especular sobre si Sydney Sweeney vandalizó el letrero de Hollywood y con las posibles consecuencias legales.

Enrique Iglesias no apoyará a Julio Iglesias

El cantante Enrique Iglesias se negaría a apoyar a su padre, Julio Iglesias, pese a las peticiones de sus hermanos menores para defenderlo en su escándalo de agresión sexual con sus exempleadas. Además del resentimiento histórico, Enrique temía que apoyar a su padre perjudicara su propia carrera, exponiéndose a críticas por falta de empatía hacia las presuntas víctimas. Aunque Enrique supuestamente confía en la inocencia de su progenitor, prefirió el silencio absoluto. Esta fractura es tan profunda que, mientras Enrique felicita públicamente a su madre, Isabel Preysler, ignora sistemáticamente a Julio en fechas como el Día del Padre. Ante la negativa, fue el propio Julio quien pidió a sus hijos mantenerse al margen, asegurando que él solo limpiaría su nombre. Sin duda, el perdón en esta familia parece estar muy lejos de llegar.

Guillermo del Toro saca los tacos en Festival de Cine

Durante el Festival de Cine de Sundance 2026, el famoso director Guillermo del Toro apareció preparando tortillas a mano, invitando tacos de aguacate y cantando clásicos como 'La Bamba' y 'Ella' con mariachi. Las imágenes lo muestran en una cocina, concentrado en la masa, revisando el comal y compartiendo el resultado con las personas presentes. Lejos de la solemnidad de la alfombra roja, Del Toro se deja ver relajado, cercano y con el sentido del humor que lo caracteriza, algo que sus seguidores aplaudieron de inmediato.

