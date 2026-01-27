Horóscopos HOY Nana Calistar MIÉRCOLES 28 de enero 2026: Destino para tu signo con Sol en Acuario

Ciudad de México.- Este miércoles 28 de enero de 2026 arranca con una energía ideal para enderezar el rumbo de la semana y corregir lo que se movió de más en los primeros días. De acuerdo con la vibra que marca Nana Calistar, los astros piden actuar con calma, firmeza y cabeza fría. El Sol en Acuario sigue empujando cambios y decisiones necesarias, mientras la Luna en Tauro baja la intensidad y exige estabilidad, seguridad y pasos bien pensados. El Universo es claro: no corras, pero tampoco te quedes detenido.
Nana Calistar advierte: este 28 de enero no es para quejarte ni para actuar por impulso, sino para poner orden, asegurar lo que tienes y avanzar con paso firme. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque hoy gana el que piensa antes de actuar.
Horóscopos de Nana Calistar para este miércoles 28 de enero de 2026
- Aries
Este miércoles te levantas con ganas de resolver todo rápido, pero la vida hoy te pide bajar la velocidad. Si sigues actuando por impulso, puedes generar roces innecesarios, sobre todo en el trabajo. En el amor, piensa antes de hablar, porque una palabra mal dicha puede dejar huella. Canaliza tu energía en algo productivo y evita discusiones sin sentido.
- Tauro
Con la Luna en tu signo, las emociones están intensas, pero también te dan claridad para ver quién sí y quién no. Hoy es buen día para priorizarte, poner límites y cuidar tu paz. En el amor, deja de conformarte con migajas emocionales. En lo económico, se favorece la estabilidad si no gastas por impulso.
- Géminis
Tu mente va a mil por hora y eso puede dispersarte. No intentes hacer todo al mismo tiempo porque terminarás agotado. En el amor, alguien necesita respuestas claras y no evasivas. En lo laboral, enfócate en cerrar pendientes antes de iniciar algo nuevo.
- Cáncer
Este día remueve emociones profundas, pero también te ayuda a sanar. No regreses a situaciones del pasado solo por nostalgia. En el amor, aprende a decir lo que sientes sin culpa. En el trabajo, confía en tu intuición y deja de dudar tanto de ti.
- Leo
Querrás tomar el control de todo, pero hoy la vida te pide escuchar más y mandar menos. En el amor, el orgullo puede jugarte en contra si no lo bajas a tiempo. Buen día para reflexionar sobre qué estás dando y qué estás recibiendo.
- Virgo
Miércoles ideal para poner orden en tu agenda, tus pensamientos y hasta en tus emociones. No te exijas perfección; avanzar poco también cuenta. En el amor, relájate y deja de analizar cada detalle. La espontaneidad también es necesaria.
- Libra
La indecisión sigue rondando, pero hoy el universo te empuja a elegir. No puedes seguir postergando conversaciones importantes. En el amor, hablar con honestidad te dará paz. En lo económico, cuida tu dinero y evita gastos innecesarios.
- Escorpio
Tu intuición está más fuerte que nunca y te manda señales claras. No ignores lo que sientes por costumbre. En el amor, una verdad sale a la luz y te obliga a actuar con madurez. Evita reaccionar desde el enojo.
- Sagitario
Este miércoles trae ganas de cambio y movimiento. Aprovecha la energía para avanzar en tus metas, no para huir de responsabilidades. En el amor, sé honesto con lo que quieres y no juegues con expectativas ajenas.
- Capricornio
El día te pide enfoque y disciplina, pero también descanso emocional. No cargues con problemas que no te corresponden. En el amor, muestra un poco más de lo que sientes; no todo se resuelve con lógica.
- Acuario
Con el Sol en tu signo, estás en un proceso de transformación personal. Hoy es buen día para soltar hábitos, personas o situaciones que ya no van contigo. En el amor, la honestidad será clave, aunque incomode.
- Piscis
Andas sensible, pero con una intuición muy clara. No absorbas problemas ajenos ni te sacrifiques de más. En el amor, confía en lo que sientes y presta atención a las señales que el universo te manda.
Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana jueves.
Fuente: Tribuna del Yaqui