¿Influencia en Televisa? Andrea Legarreta aclara el rol de su novio Luis Carlos Origel en 'Hoy' (VIDEO)

Ciudad de México.- La conductora de uno de los programas de espectáculos con mayor audiencia en la televisión mexicana, Andrea Legarreta, volvió a hablar sobre su romance con el creador de contenido enfocado en la vida saludable y deportista Luis Carlos Origel Jr., y en esta ocasión aclaró que el joven de 33 años cuenta con una sección en el programa Hoy desde antes de que ambos intentaran conocerse de manera romántica.

De hecho, sus declaraciones surgieron tras un breve encuentro que sostuvo con el periodista y presentador mexicano Edén Dorantes. Durante la charla, la integrante de Televisa también se animó a dejar en claro que, por más feliz que una persona pueda hacerte, cada individuo ya está completo por sí mismo, y que quienes llegan a tu vida, ya sea como amigos o al darse, como es su caso, una nueva oportunidad en el amor, simplemente están ahí para sumar.

En un fragmento de la conversación, el comunicador le preguntó sobre la participación del sobrino de Pepillo Origel en el matutino que comparte con Galilea Montijo, Raúl Araiza, Arath de la Torre y Paul Stanley, pues este martes 27 de enero de 2026 estuvo presente y causó un gran revuelo, ya que fue la primera vez que, desde que hicieron oficial su noviazgo, se les vio interactuar en la pantalla chica.

Andrea Legarreta y Luis Carlos Origel Jr.

Respecto a la estancia de Luis Carlos en el lugar de trabajo de Andrea, la conductora dio a entender que, aunque ahora él ha comenzado a tener mayor exposición mediática específicamente por el vínculo que comparten, eso no significa que dicha relación sea el motivo de su colaboración en Hoy: "Él siempre ha tenido su sección y de pronto ha aparecido en los juegos, en otros momentos, así que de pronto voltearon y dijeron: 'ahí está el nuevo'; no, ya lleva muchos años aquí".

Por su parte, en otro momento Edén Dorantes tuvo la oportunidad de conversar con el creador de contenido, quien aseguró que se encuentra muy feliz y que, sobre todo, admira de Legarreta el gran ser humano que es. "Estoy muy contento, feliz. (Ha sido un proceso) muy bonito; la verdad es una persona que quiero muchísimo, admiro muchísimo y estamos muy contentos", afirmó Luis Carlos, quien públicamente mantiene una relación con la conductora desde el pasado 14 de enero.

Fuente: Tribuna del Yaqui