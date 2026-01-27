"La gente solo escupe": Alessandra Rosaldo explota contra quienes se metieron con su hija (VIDEO)

Ciudad de México.- A partir de que se hizo viral un video en el que aparecía Vadhir Derbez junto a su hermana menor Aitana Derbez, algunos internautas realizaron diversos comentarios con respecto a la pequeña; entre ellos, que no tenía talento para cantar e incluso hubo quienes se metieron con su apariencia física. Ante esta situación, en su momento José Eduardo Derbez salió en defensa de la niña y ahora fue su propia madre, Alessandra Rosaldo, quien hizo lo mismo.

Alessandra Rosaldo defiende a su hija con todo

"Sé perfectamente quién es mi hija, conozco sus talentos, sus capacidades. Entre Vadhir y mi hija hay una conexión hermosa; estar con ellos es derretirte de amor", puntualizó, sin querer entrar en mayores detalles y limitándose a señalar que la gente suele hablar desde lo que lleva dentro: "La gente solo escupe lo que trae adentro; si alguien tiene suficiente enojo, odio y frustración para escupirlo sobre una niña, ¿qué te puedo yo decir?", concluyó.

Todo comenzó cuando el actor y cantante mexicano, quizá pensando que sería una buena idea compartir esa experiencia con la jovencita, subió un video interpretando el tema Golden al lado de Aitana en su canal de YouTube, el cual recibió numerosas reproducciones y algunos comentarios sin mala intención. El problema surgió cuando hubo quienes decidieron llevar la situación a un plano más personal y, específicamente, la mayoría de las opiniones negativas se dirigieron hacia la menor.

En defensa de su hermana

Sin embargo, también hubo usuarios que salieron en su defensa y poco a poco este asunto llegó hasta la familia Derbez, siendo José Eduardo el primero en romper el silencio al alzar la voz a favor de la hija de quien interpretó el popular tema Cuando alguien me amaba. Esto lo hizo durante una entrevista para televisión nacional, donde se mostró no solo consternado, sino también preocupado por el contenido que circula en las plataformas digitales.

"Es bien fuerte y difícil; la gente opina mucho. Meterse con menores de edad cambia la cosa. Nosotros estamos curtidos, pero con menores no está padre", explicó con calma el primogénito de Victoria Ruffo. Asimismo, aprovechó el espacio para señalar que considera muy talentosos tanto a su hermano Vadhir como a Alessandra Rosaldo, exvocalista del grupo Sentidos Opuestos, que se separó en 2001 cuando decidieron continuar sus carreras en solitario.

Fuente: Tribuna del Yaqui