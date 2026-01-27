Novio de Gala Montes se defiende de ataques de fans y niega ser mantenido por la actriz de Televisa

Ciudad de México.- El polémico novio de Gala Montes, que es músico y su manager, Icho Van, recientemente ha decidido romper el silencio tras casi dos años de volverse de los más odiados en México, y finalmente se defiende de los ataques públicos de los fans de la querida actriz de melodramas de Televisa, siendo muy firme al momento de negar ser mantenido.

Como se sabe, actualmente Gala mantiene una relación con Icho, uno de los integrantes de Jenny And The Mexicats, pero, desde que se confirmó este romance, el público se ha mostrado en contra y se le ha acusado en múltiples ocasiones de solo estar a su lado por interés y que sería él quién le está robando dinero y lo aleja de sus amistades y familiares. Incluso le han llegado a pedir a la intérprete de La Oportunidad que lo dejé y abra los ojos.

Es por este motivo que el músico, ante tantos dimes y diretes desde que Montes quedó en tercer lugar en La Casa de los Famosos México, Icho para TV Notas ha dejado en claro que no es ningún mantenido y que él gana su propio dinero con proyectos propios y también con negocios juntos: "No me mantiene, y aunque lo hiciera da igual. La gente cree que yo manejo su dinero y no es verdad. ¡Es un error! Soy su mánager, y en otras cosas somos socios. Tenemos un contrato laboral".

El intérprete de Verde Más Allá, declaró que de lo que él gana por su grupo, regalías y negocios, trata de consentir a todo a la actriz de melodramas como La Mexicana y El Güero, pero que ella es de gustos caros, y pese a que es detallista, sí a veces le sobrepasan los gastos, pero hace todo: "Todo el tiempo estamos juntos y tenemos una personalidad muy similar. Nos encanta ser muéganos. Nos conocemos tanto y sé que 3 o 4 detalles la reconquistan. Sí es de gustos caros. A mí me encanta sorprenderla o ser detallista con esas cosas".

uD83CuDFA5| Gala Montes junto a Beba Montes e Icho Van vía Instagram stories. pic.twitter.com/ABeYkhqeEa — Dalilah y Karime Updates (@dalipsupport) November 2, 2024

Es difícil cumplir con todo; sin embargo, lo intento. Ella también lo hace conmigo. Me cuida mucho. Aunque, déjenme decirles, a mí me gusta conquistarla con viajes. Nos encanta viajar en pareja", agregó.

Ante esto, destacó que ambos son una pareja que están en la misma página en la mayor parte del tiempo, y aunque sí han habido escena de celos por parte de la intérprete de El Patrón, al final todo son confusiones que logran arreglar, porque constantemente se recuerdan que son un equipo, además de agregar que se llevan tan bien que tienen la clave del celular del otro, y son tan sinceros que saben que no habrá temas en ese aspecto: "No lo hicimos para revisarlos, ni nada por el estilo, sino por alguna emergencia. Nos llevamos increíble".

Finalmente, sobre que piensa de que le pidan a Gala que lo deje constantemente, Icho mencionó que sabe que es parte de ser la pareja de una celebridad, pero que él y la exparticipante de La Isla, están bien y viven sus vidas como mejor les parezca, con sus propias reglas: "La gente me tira durísimo y no saben realmente mi situación. No sé a qué se deba. Yo creo que le tirarían a cualquier novia o novio de Gala. Es bien sabido que a las parejas de las celebridades no les va muy bien y menos cuando son sus mánagers, como es mi caso".

Icho Van realmente le JODIÓ la carrera a Gala Montes, no queda nada de lo que un día hizo Crista MontesuD83DuDC80



pic.twitter.com/0n4yJI6Neg — ? (@darkeiddd) October 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui