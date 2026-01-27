Pleito en 'Exatlón México': Ernesto Cazares estalla y tiene intensa pelea con atleta rojo tras perder

Ciudad de México.- En el Exatlón México las tensiones siguen generando pleitos entre los competidores, y recientemente el querido atleta azul, Ernesto Cazares, fue uno de los que no pudo más y estalló contra Benyamín Saracho, pues ante las burlar por perder su punto, decidió defenderse y tuvieron una intensa pelea, en la que varios de los integrantes rojos se metieron para humillar al parkourista.

El pasado lunes 26 de enero se disputó en el reality deportivo de TV Azteca, uno de los premios mas cotizados entre los competidores, la Villa 360, por lo que cada enfrentamiento para conseguir el punto era de suma importante y las tensiones se elevaron al punto en el que los considerados más tranquilos de la competencia, también comenzaron a involucrarse en temas de polémicas y peleas.

En esta ocasión fue el enfrentamiento entre el denominado 'Golden Boy' y Benyamín, pues después de que se enfrentaron, el exfutbolista mexicano, Mario 'El Mono' Osuno, comenzó a burlarse y a provocar a Ernesto, quién les comenzó a gritar que ya se callaran, que les había regalado el punto, debido a que él fue el que tiró los dos totems de los rojos por accidente.

Ante esto, Benyamín comenzó a gritarle a Ernesto que gracias por regalarle el punto, a lo que el atleta azul se quiso referir a él, pero como Osuna seguía metiéndose, Cazares le dijo que debería de dejar de meterse en algo que no le incumbe, debido a que ni fue su carrera ni tampoco su punto, pero 'Mono' siguió gritando y comenzó a cantar "ese punto me gustó", para acallar las voces de Ernesto, mientras el equipo azul se mantenía a raya.

Cabe mencionar que al dar su opinión ante las cámaras, declaró que tenía al deportista denominado como 'Speed Galgo' en un concepto muy diferente y no entendía porque estaba cayendo en los mismos juegos que 'Mono', Humberto Noriega y el resto de sus compañeros, cuando él siempre fue un gran deportista, y aceptaba bien tanto la derrota como la victoria.

Fuente: Tribuna del Yaqui