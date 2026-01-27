"Prefiero ir a la cárcel": Gustavo Adolfo Infante niega a retractarse ante demanda de Marco Chacón

Ciudad de México.-

El pasado lunes 26 de enero, Gustavo se presentó a la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México para su primera audiencia de conciliación sobre la demanda por daño moral que le puso el esposo de Maribel Guardia, en la que afrontó a los medios, afirmando que él no piensa retractarse de lo dicho: "Lo que yo he dicho de él lo sostengo. Creo que el cuate es un abusivo que utilizó aquí a la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México para quitarle el hijo a Imelda".

Ante esto, la abogada del presentador de Sale el Sol, declaró que consideran que la demanda de Chacón a Gustavo no es prospera y realmente no tiene una razón de ser, por lo que el mismo juez les propone un convenio y conciliar ambas partes sin juicio, a lo que ellos están dispuestos bajo estos términos: "Nosotros dijimos: 'pudiera ser, si ustedes desisten, nosotros podríamos considerar el tema. No hay pruebas. Lo demandaron por la libertad de expresión. Es una demanda civil por daño moral'".

Ante esto, Infante en vivo del matutino de Imagen TV, declaró que él sigue firme en el hecho de que no ha afectado en nada a Marco y por eso prefiere ir a la cárcel y pagar lo que tenga que pagar en el juicio, antes que retractarse de lo dicho y aceptar lo que él considera que es un "atropello para la libertad de expresión", asegurando que no dijo nada que no sea verdad y que hay pruebas de eso, por lo que sigue firme en su postura.

Finalmente, señaló que el quererse poner como que no es parte del gremio del espectáculo no le queda, ya que actualmente está participante en ¿Apostarías Por Mi?, el nuevo reality de parejas de Televisa, en la que junto a Maribel han dado consejos a las parejas más jóvenes.

Fuente: Tribuna del Yaqui