¿Quién gana HOY el Duelo de los Enigmas en 'Exatlón México'? Avances de este martes 27 de enero

Ciudad de México.- Todo parece que en el Exatlón México las cosas van a estar muy intensas entre los rojos y los azules, debido a que se ha visto que ambos equipos siguen peleando fuera de la pista, y según los spoilers de este martes 27 de enero del 2026, se complicarán aún más, a causa de quienes podrían ganar el Duelo de los Enigmas.

En los adelantos que día a día comparten en páginas de spoilers, se dice que los azules van a pasar por un momento de mucha incertidumbre y tensión en el reality deportivo de TV Azteca, debido a que estarían sucumbiendo a la presión de los rojos y los pleitos internos seguirían en aumento, aunque declaran que en los escarlatas también se mantendrán las tensiones por cuestiones de la higiene y sus roles dentro de la Villa 360.

Ahora, en vez de jugarse alguna medalla, igual que el pasado lunes 26 de enero, va a haber el Draft Varonil, en el que cuatro hombres van a presentarse para disputarse su lugar para la décima temporada de la emisión deportiva. Con respecto a los spoilers, se ha dicho que aunque no hay nada seguro, una vez más el practicante de crossfit Jerry Lizárraga, será quién vuelva a ganar y sumar una vida extra, dejando en desventaja al resto de sus colegas, el parkourista George Munro, el jugador de bádminton Job Castillos, y el futbolista Alberto 'Guamerú' García.

¿Se está fracturando la unión en los Azules? uD83DuDE31 Valery rompió el silencio ante las cámaras. uD83DuDD35uD83CuDFC3uD83CuDFFB??? #ExatlónMéxico https://t.co/f5Kf6OEcrk — Exatlón México (@ExatlonMx) January 27, 2026

Con respecto a el Duelo de los Enigmas, se ha dicho que el premio va a ser muy grande, ya que se habla de que será especial porque ya están más cerca de la gran final, incluso se cree que podrían ser aparatos de alta tecnología. En cuanto al color del equipo que lo ganaría, se dice que el equipo de Mati Álvarez va a seguir con su buena racha y dejarán con las manos vacías a los azules, como en los últimos días.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y los rojos podrían perder la buena racha de la semana.

Fuente: Tribuna del Yaqui