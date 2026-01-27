Reportan desaparición de Ismael Esqueda Miller, nieto de Lucha Villa; su hermana confirma que apareció

San Luis Potosí, San Luis Potosí.- Desde el pasado lunes 26 de enero de 2026, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de San Luis Potosí reportó la desaparición de Ismael Esqueda Miller, supuesto nieto de la famosa cantante y actriz mexicana Luz Elena Ruiz Bejarano, a quien la gran mayoría conocía como Lucha Villa. A continuación, en TRIBUNA te contamos todo lo que se sabe sobre este caso.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, el hombre, de 45 años de edad, se desempeña como empresario y ganadero; sin embargo, fue visto por última ocasión el día de ayer en la colonia Lomas Tercera Sección, ubicada en la capital potosina. En sus datos generales es descrito como una persona de 1.75 metros de estatura, con un peso aproximado de 100 kilogramos, complexión robusta, tez blanca y cabello ondulado y corto.

Características

Asimismo, Ismael presenta rostro redondo, ojos medianos de color café claro, cejas pobladas, nariz achatada, boca mediana y labios delgados. En cuanto a la vestimenta que portaba al momento de su desaparición, se detalló que usaba una playera de manga corta, camisa de forro tipo leñador en color azul con cuadros rojos, pantalón de mezclilla y tenis; además, llevaba dos pulseras de tela, una de color amarillo y otra de color negro.

Ficha de búsqueda

Ya apareció

Como señas particulares, se indicó que cuenta con un tatuaje en el pecho con la palabra Resiliencia, así como una cicatriz en la nariz de aproximadamente tres centímetros y otra en la ceja de cerca de cinco centímetros. En cuanto a su parentesco con la estrella del cine mexicano, se señala que es hijo de Rosy Miller, la hija mayor de la cantante Lucha Villa y de su primer esposo, Mario Miller.

#Espectáculos | "Es gente estúpida": Sergio Mayer se pronuncia sobre el caso Julio Iglesias y apoya a las denunciantesuD83DuDE31uD83DuDD34https://t.co/qr8Ku5AvUE — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) January 27, 2026

¿Ya apareció?

A través del Instagram oficial de su hermana, María Julia Esqueda Miller, se publicó una historia en la que se informó que ya fue localizado. No obstante, hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconocen por completo las circunstancias de su hallazgo; sin embargo, debido a que agradeció a todas las personas que ayudaron a difundir el caso y acompañó el mensaje con el emoji de unas manos formando un corazón, existe una alta probabilidad de que se encuentre en buen estado de salud.

Fuente: Tribuna del Yaqui