"Se me puede necrosar la cara": Exconductora de 'Hoy' revela malapraxi en cirugía que la pone en riesgo

Ciudad de México.- La reconocida exconductora del programa Hoy y estrella de realitys, Damaris Rojas, acaba de brindar una entrevista para TV Notas, en la que se ha sincerado por primera vez sobre la malapraxis en cirugía estética que la desfiguró, y aún hoy en día la sigue poniendo en riesgo, explicando que en caso de someterse a una nueva operación para arreglar el primer error, aún puede que se le necrose la cara.

Como se sabe, Damaris es una joven presentadora y creadora de contenido que ha formado parte de importantes realitys, que la llevaron a la cima, pero, esto mismo la hizo desear realizarse los denominados 'arreglitos' para verse mejor ante las cámaras, pero, por desgracia, al igual que varias de sus colegas, a ella no le fue nada bien, así como a la modelo argentina, Dorismar, que ahora se encuentra luchando contra una mala cirugía en su nariz que le deformó el rostro.

“Fui víctima de una mala praxis cuando me inyectaron polímeros. Un dizque cirujano venezolano, que estuvo en la cárcel por haberle desgraciado la vida a muchas personas, me puso polímeros en la cara, en los labios y en la nariz. El mismo peso comenzó a comerse el tejido de la columela. Ya me quitaron lo que traía en la cara y en los labios”.

#Espectáculos uD83DuDCA5I Damaris Rojas [#DamarisRojas] es reacciona a declaraciones de #AlfredoAdame al asegurar que #MagalyChávez es hombre...



Además, nos cuenta del romance que tuvo con @RodrigoRomeh15 ...



Entérate... uD83DuDE31



uD83DuDC49https://t.co/sAQZQkmskU pic.twitter.com/mRjr1BguW4 — Al Punto Noticias (@AlPuntoNoticias) April 1, 2024

Un accidente automovilístico que sufrió en mayo de 2024, donde recibió un golpe en la cabeza que le ocasionó una fractura en la nariz. “En esta operación me quitaron una parte de los biopolímeros. Me retiraron un poco de cartílago de la oreja para levantar la punta de la nariz. Lamentablemente, los polímeros estaban ganando la batalla. La punta de la nariz se empezó a colgar. Ojo, también me la hice por el accidente que tuve, cuando me la fracturé. La traía rota”.

“No pudieron retirármelos por completo, porque puedo correr el riesgo de que me salga necrosis en la piel. Me quitaron lo más que pudieron, sin afectar ningún nervio. Por esa razón he estado en cuidados extremos. Únicamente me he levantado para ir al médico. Desafortunadamente, toda mi vida tendré un rastro de polímero en mi cuerpo. Al parecer es una cantidad mínima y ya no migrará. Por ahora no debo agacharme, llorar, hacer corajes o exponerme al sol. Comenzaré con cámara hiperbárica”.

Damaris Rojas se despide de la toxicidad



La influencer y actriz Damaris Rojas ya no es tóxica y después de sanar su corazón revela que ella es muy romántica, dejó de controlar dónde está su pareja y ahora está lista para comenzar un nuevo romance. pic.twitter.com/MDOiFdkeqm — @TVNotasmx (@TVNotasmx) February 13, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui