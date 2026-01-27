Tras reportarse muerte de Adela Noriega, productor de Televisa impacta con noticia de la actriz de novelas

Ciudad de México.- Después de que se reportara la muerte de la reconocida exactriz de melodramas que lleva más de 17 años desaparecida de los medios de comunicación, Adela Noriega, el reconocido productor de Televisa, José Alberto 'El Güero' Castro, acaba de brindar una entrevista que dejó a todos sorprendidos al dar una impactante noticia sobre la reconocida actriz de novelas.

Como se recordará, el pasado mes de julio del 2025, en una cuenta de TikTok difundió el video de una mujer, que aseguró que a causa del cáncer, la actriz perdería la vida, y que lo haría en total aislamiento por decisión propia. Poco después, en entrevistas, familiares y amigos salieron a desmentir dicha información, como lo fue Mauricio Islas, con el cual trabajó en El Manantial, quien criticó que usen la Inteligencia Artificial para esto.

Dicho rumor sigue dando mucho de que hablar, en especial porque Noriega sigue sin aparecer públicamente. Como se sabe, la actriz de origen mexicano, a partir del año del 2008 se ha mantenido fuera del ojo público, después de que decidió abandonar la empresa de San Ángel hace casi dos décadas, tras estelarizar con gran éxito el melodrama Fuego en la sangre, al lado de Eduardo Yáñez.

¡Ya investigó! uD83DuDE31 Mauricio Islas reacciona al supuesto fallecimiento de Adela Noriega.uD83DuDC41?uD83DuDC44uD83DuDC41?#VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m.#AztecaUNO EN VIVO uD83DuDC49uD83CuDFFC https://t.co/gQ6ToBhlaQ uD83DuDCF2uD83DuDCBB pic.twitter.com/HXauNATJ1l — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) June 17, 2025

En una reciente entrevista con De primera mano, el hermano menor de la reconocida actriz y presentadora, Verónica Castro, confirmó que tiene la esperanza que en este 2026 pueda regresar a Adela a la vida pública, o al menos a la TV, debido a que ha intentado contactar con la famosa artista, para que protagonice una de sus novelas: "Alguna vez he intentado y buscado, pero no he encontrado. A mí me daría mucho gusto poder trabajar con ella".

De la misma manera, el productor de novelas como En Tierras de Esperanza, recordó que mantiene un gran aprecio por Adela, a causa de la experiencia compartida en Quinceañera: "Era un encanto de mujer". Finalmente, destacó que por este motivo tiene como plan dicho regreso, aunque confesó que no ha tenido éxito en sus últimos intentos, pero que no piensa desistir con esta situación.

Fuente: Tribuna del Yaqui