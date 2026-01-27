(VIDEO) Guillermo del Toro canta 'México Lindo y Querido' con mariachi y rinde homenaje a sus raíces

Utah, Estados Unidos.- El director cinematográfico, guionista y productor de cine mexicano, Guillermo del Toro Gómez, es actualmente uno de los talentos más importantes del país, pues ha desarrollado grandes proyectos como su más reciente éxito Frankenstein, que se reestrenará el próximo 5 de febrero de 2026, justo antes de la ceremonia de los populares Premios Oscar 2026.

Sin embargo, hace unas horas se volvió viral por una razón completamente distinta, pues sorprendió a todos con un video que lo muestra durante la celebración de Netflix dedicada a él en el marco del Festival de Cine de Sundance 2026. En este evento, de manera inesperada, comenzó a cantar ofreciendo un espectáculo impresionante junto a un grupo de mariachis, interpretando temas muy representativos de México.

En la celebración, donde estuvieron presentes personalidades como Elijah Wood, The Daniels, Greta Gandbhir, así como los productores Jonathan Wang y Jamie Patricof, el tapatío incluso colaboró con la preparación de la comida, encargándose de las tortillas y tacos para los invitados. Este gesto fue ampliamente aplaudido en redes sociales, ya que demuestra que, a pesar de los años, sigue conectado con sus raíces.

Preparando tacos

En cuanto al repertorio musical, incluyó canciones como La Bamba, La Malagueña, Ella, México Lindo y Querido y Canción Mixteca, lo que evidentemente le valió una enorme ovación e incluso generó sorpresa entre los internautas por la calidad de su voz que nunca antes le habían prestado atención. De hecho, este 2026 podría ser uno de los años más representativos en la carrera del también guionista.

Esto se debe a que el proyecto protagonizado por Oscar Isaac como Dr. Víctor Frankenstein, Jacob Elordi como la Criatura y Mia Goth como la madre del Dr. Víctor, obtuvo nueve nominaciones al Óscar, incluyendo Mejor Película, Mejor Guion Adaptado para el propio director, y Mejor Actor de Reparto para Jacob Elordi. Además, recibió menciones en categorías técnicas como maquillaje, peluquería, música original, sonido, diseño de producción y vestuario.

Guillermo del Toro just began singing at a Sundance party pic.twitter.com/MiBSQWNiKS — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) January 27, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui