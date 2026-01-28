Alejandro Tommasi revela el VERDADERO MOTIVO detrás del retiro de Adela Noriega de las telenovelas

Ciudad de México.- Tras 18 años alejada de las telenovelas, el actor Alejandro Tommasi revela el verdadero motivo detrás del retiro de Adela Noriega, acontecido después de realizar la novela 'Fuego en la sangre', donde dio vida a Sofía, una mujer que se enamora de un panadero interpretado por Eduardo Yáñez.

Con su ausencia se han especulado una variedad de teorías, como que se encuentra escondida o que se trata de una enfermedad; sin embargo, de acuerdo con las recientes declaraciones del actor Alejandro Tommasi, donde compartió anécdotas sobre su trabajo junto a la exactriz, destacando que ella era una figura muy reservada, querida detrás de cámaras y una de las mayores representantes de las telenovelas mexicanas.

Famoso actor de televisión revela el motivo detrás del retiro de Adela Noriega de las telenovelas

El actor comenta que Noriega decidió poner en pausa su carrera para priorizar el cuidado de sus hijos y llevar una vida más tranquila fuera del ojo público. "La quería mucho la cámara, era una actriz de televisión. Nunca hizo teatro, nunca hizo cine, es una actriz específicamente de televisión". "De repente se ausenta por razones que desconocemos, aunque algunos sabemos que fue por sus hijos y que todo esto se tuvo que ir", afirmó.

Hasta donde se tenía conocimiento, Adela Noriega no tenía hijos y reside en Miami, pero las recientes declaraciones del actor trajeron de regreso los rumores y dudas sobre ¿qué ha pasado con la protagonista de telenovelas?

Aun después de 18 años de su retiro, la industria continúa mostrando interés en Noriega. El productor José Alberto 'El Güero' Castro ha manifestado públicamente su interés por verla de nuevo en alguna producción. Además de señalar en una reciente entrevista con 'De Primera Mano' haber intentado contactar con la exactriz con la intención de traerla de regreso.

uD83DuDE2C Momento incómodo el que protagonizó Alejandro Tommasi al compartir comentarios bastante personales sobre Adela Noriega en una charla que sostuvo en YouTube se fue como hilo de media..



uD83DuDDE3? “Adela siempre fue muy reservada, pero también muy amable y profesional. Tenía un don… pic.twitter.com/eUfmCsOPIt — Raul GutierrezuD83CuDDF2uD83CuDDFD (@raulgtzoficial) January 28, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui