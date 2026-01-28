Alfredo Adame se burla de Carlos Trejo y le manda contundente mensaje tras confirmarse su pelea

Ciudad de México.- El reconocido actor y presentador mexicano, Alfredo Adame, recientemente brindó una entrevista en la que no tuvo reparos al burlarse de Carlos Trejo, debido a que después de confirmar su pelea sobre el ring, el investigador de lo paranormal, y le mandó contundente mensaje por haber denunciado ser discriminado en un hotel de Monterrey por su forma de vestir.

El pasado martes 27 de enero de este 2026, tras casi siete años de dimes y diretes entre el exactor de Televisa y el denominado 'Cazafantasmas', tendrán su tan esperada pelea sobre el cuádrilatero en el Ring Royale, evento que fue creado y promocionado por Poncho de Nigris. En ese momento, Trejo le afirmó que lo bajaría del ring muy golpeado, mientras que Adame, recientemente decidió burlarse del investigador paranormal.

En ese mismo día que se anunció la pelea, Trejo a través de sus redes sociales para exhibir el presunto trato discriminatorio que recibió en un hotel de Monterrey, asegurando que le prohibieron la entrada al restaurante por usar una playera con la portada de su libro Cañitas: "No me gusta que discriminen a la gente. Vengo a desayunar y resulta que no puedo hacerlo porque puedo ofender a las personas. Como mexicanos estamos para unirnos, no para ofendernos", expresó molesto.

Ante esta situación, el ganador de La Granja VIP, durante una reciente entrevista para varios medios de comunicación, se comenzó a burlar de la situación, afirmando que se merecía el que le negaran la entrada, debido a que era un "apestoso" que se viste como "andrajoso" y no para ir a un hotel de lujo: "Sí, lo corrieron por apestoso. No lo corrieron por discriminación, lo corrieron por apestoso, andrajoso, porque parece indigente y es un hotel de lujo que no permite esas vestimentas".

Ante esto, el exparticipante de Inseparables, salió a defenderse de lo dicho del actor de Pícara Soñadora, afirmando que en vez de ser el 'Golden Boy', es el 'Golden Shi...' (mier... de oro), y que su madre debió de haberlo defecado en el baño cuando tuvo la oportunidad: "El hocico de morsa, burlándose de que me habían discriminado. Imagínense, p… loco, feliz de que discriminan a un mexicano. Obviamente el tipo de narcisista está enfermo. No entiendo por qué tu mamá no te tragó y te cag... en el baño, ca… tu placenta, yo creo que fue el excusado y ya viniste a ca… por todos lados".

¡Va de nuevo! #AlfredoAdame se burla de #CarlosTrejo tras la polémica que enfrentó por haber sido discriminado en un hotel, el Golden Boy asegura que fue por “apestoso” y no por discriminación. uD83DuDC40uD83DuDE35?uD83DuDCAB#VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

uD83DuDC49uD83CuDFFC Azteca UNO EN VIVO… pic.twitter.com/tykMPrDRUS — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 28, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui