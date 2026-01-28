Carlos Arenas responde contundente a Vanessa Claudio tras exhibir su infidelidad y su toxicidad

Ciudad de México.- El reconocido presentador mexicano, Carlos Arenas, recientemente brindó una entrevista, en la que acaba de dar una contundente respuesta a su expareja, la querida actriz y también conductora, Vanessa Claudio, después de que ella exhibiera su infidelidad y hablara de la toxicidad en su relación sentimental, después de que este le robara un apasionado beso a una de sus colegas en Cuéntamelo Ya!.

Como se recordará, hace más de 10 años que Arenas y Claudio fueron presentadores en Venga la Alegría, donde nació el amor y tuvieron una relación amorosa que terminó mal, pues ella lo señaló de ser tóxico y controlador, incluso se dijo que por petición de ella fue despedido y supuestamente vetado. Ahora, a más de una década de este escándalo, Arenas y Ximena Córdoba protagonizaron polémico encuentro, al haberse dado un intenso beso en el vespertino de Televisa.

Poco después del beso televisado, Vanessa publicó un video en TikTok que se dijo fue en indirecta para el exparticipante de Hoy Soy El Chef, debido a que aparece ella viendo algo en el celular mientras que suena de fondo el tema Alucín, junto a la descripción: "Esa historia ya se contó", acompañada de un emoji de risa, que se afirma que va en indirecta contra su ex. Pero eso no es todo, debido a que la presentadora brindó una entrevista en la que arremetió en contra de Arenas.

? Ayer, en su programa, VANESSA CLAUDIO recordó la anécdota de cuando CARLOS ARENAS le fue infiel uD83DuDC47uD83CuDFFC



uD83DuDDE3? “Hasta el día de hoy lo sigue negando… aprendan del ejemplo de una y no repitan”



Todo ocurre después de que el viernes CARLOS ARENAS le ROBÓ UN BESO a XIMENA CÓRDOBA en… pic.twitter.com/TTUhTUJa7Y — La Tía Sandra (@TuTiaSandra) January 13, 2026

La presentadora de Al Extremo, declaró que cuando era pareja de Carlos, lo que rompió su relación fue que él le fue infiel y le mintió al respecto, pese a que a ella le constó esta situación, incluso dijo que ella vio los mensajes comprometedores del expresentador del programa Hoy: "Me dijo 'me fui con los amigos en la moto para el Nevado de Toluca, solo hombres'. Luego, enseñándome su teléfono, entre las fotos pasó una mujer en el Nevado de Toluca. Cuando abre el chat le dice: 'Te vienes a dormir hoy'. Hasta hoy lo sigue negando. Aprendan del ejemplo de uno y no repitan".

Ante esto, el expresentador de Sale el Sol declaró que ya han pasado 11 años de dicha relación, por lo que realmente no tiene deseos de hablar de lo que pasó o no, además de que ya ni siquiera se acuerda de lo que ella está hablando, y prefiere quedarse callado: "O sea, entonces, no sé por qué pasan esas cosas, pero mejor calladitos nos vemos más bonitos y, pues yo hago lo que tenga que hacer en mí. Si las otras personas quieren hablar, hacer circo ¿qué te puedo decir? Pero yo estoy bien tranquilo".

