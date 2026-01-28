Colaborador de 'Hoy', grave: Bacteria carnívora come órganos lo invade tras cirugía de urgencia

Ciudad de México.- Colaborador de 'Hoy' estuvo grave de nueva cuenta, debido a que una bacteria carnívora come órganos lo invadió una vez más, tras cirugía de urgencia

El pasado me de julio del 2025, Vicky López, publirrelacionista de Varela, confirmó que el presentador había tenido que ser hospitalizado de emergencia y trasladado a terapia intensiva, después de que sufriera un infarto al corazón. Poco después, Gina Varela, hermana del productor brindó una entrevista para TV Notas, en la que aseguró que por fortuna, el productor de Los Monólogos de la Vag... estaba mejorando y pronto sería dado de alta.

Desgraciadamente, a los días de las buenas noticias todo cambió y la hermana del colaborador de Televisa, mencionó que tuvo que ser sometido nuevamente a una cirugía, pero esta vez para combatir una bacteria que come los tejidos, permaneciendo un par de semanas más internado, que afortunadamente concluyeron con él libre de la agresiva bacteria. Pero ahora, el pasado 27 de enero de este 2026, Gabriel reapareció, revelando que de nuevo estuvo grave por el mismo motivo.

¡Gabriel Varela nos comparte su dolor por la pérdida de su madre, Gina Romand! uD83DuDE4CuD83DuDD4AuD83DuDE22uD83DuDCFA #VLA #DuetosEnQuieroCantar pic.twitter.com/4wI3rTvTZz — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) December 5, 2022

En diciembre volvió al hospital y el 12 de diciembre se realizó una cirugía para reconectar su intestino grueso, después de haber usado una bolsa de colostomía por cuatro meses, sin embargo, sufrió una nueva infección causada por la bacteria carnívora, que por fortuna pudo ser detectada y corregida justo a tiempo: "Aprendí a realizarme la limpieza todos los días. Esta operación de reconexión de intestino fue el 12 de diciembre, pero el pasado fin de semana tuve una recaída por una bacteria que se va comiendo los tejidos. Gracias a que actuaron a tiempo estamos de pie", dijo el productor.

Ante esto, Gabriel mencionó que gracias a su gran disciplina y sus cuidados intensos, actualmente puede cultivar a lo largo de su vida ha sido clave para enfrentar su enfermedad, incluso afirmó que la constancia le ha permitido mantenerse firme, no bajar la guardia y enfocarse en su recuperación, incluso después de haber sufrido 2 infartos: "Soy muy disciplinado. Me tomo mis medicamentos. Tuve que cambiar mis hábitos de vida, pero aquí sigo. Dos infartos, una gangrena de Fournier, pero seguimos adelante".

uD83EuDE7A Gabriel Varela comparte su experiencia tras pasar 32 días en el hospital

El Actor habla de los momentos difíciles, sus operaciones y cómo la fe y la fuerza de su familia lo ayudaron a salir adelante. uD83DuDE4FuD83DuDC9B

uD83DuDCF9 Por: Carlos Monjaraz pic.twitter.com/Qe3RIamhVt — @TVNotasmx (@TVNotasmx) December 6, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui