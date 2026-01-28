¿Dónde ver las películas nominadas al Oscar 2026 en México? Fechas de estreno, cine y streaming

Ciudad de México.- La temporada de premios ya comenzó y aquí te decimos en qué plataformas y cines puedes ver las películas nominadas al Oscar 2026 antes de la gran noche. A pocas semanas de que se entreguen los Premios Oscar 2026, muchos cinéfilos están buscando cómo ponerse al día con las películas nominadas en las principales categorías. Desde grandes producciones ya disponibles en plataformas digitales hasta títulos que todavía están en cartelera, aquí tienes una guía práctica para ver las películas que aspiran a la estatuilla.

¿Dónde ver las películas nominadas al Oscar 2026?

La lista de películas nominadas incluye desde éxitos ya clásicos hasta cintas que están haciendo historia en las nominaciones. A continuación, te compartimos algunas de las formas más accesibles de verlas:

Películas disponibles en streaming

' Sinners' (Pecadores) – Está disponible en HBO Max .

(Pecadores) – Está disponible en . ' One Battle After Another ' (Una batalla tras otra) – También en HBO Max .

' (Una batalla tras otra) – También en . 'Frankenstein' – Puedes verla en Netflix .

. 'F1: La película' – Disponible en Apple TV+ .

. 'Train Dreams' (Sueños de trenes) – En Netflix .

. 'Bugonia' – En Peacock o renta/compra digital.

o renta/compra digital. 'Elio' – Disponible en Disney+ .

. 'Weapons' – En HBO Max .

. 'Jurassic World Rebirth'– En Peacock, Apple TV+ y Prime Video.

Guillermo del Toro reveló que 'Frankenstein', la película que él dirigió y fue producida por Netflix, tendrá una versión física.

Recuerda que para poder ver las películas disponibles en streaming es indispensable contar con una suscripción activa en cada una de las plataformas. ¡No te las pierdas y prepárate para la temporada de premios del 2026!

En salas de cine

Varios títulos nominados aún están en cartelera o se proyectan en cines antes de su llegada a streaming, entre ellos:

¡ Hamnet ' – Drama histórico que continúa en salas.

' – Drama histórico que continúa en salas. ' Marty Supreme ' – Disponible en cine y con fecha próxima para streaming.

' – Disponible en cine y con fecha próxima para streaming. ' The Secret Agent ' – Llegará a cines el próximo 26 de febrero.

' – Llegará a cines el próximo 26 de febrero. 'Song Sung Blue' – También en exhibición en distintos países.

Las películas nominadas al Oscar 2026 tuvieron desempeños muy distintos en taquilla, desde blockbusters hasta estrenos limitados.

¿Por qué verlas antes de la ceremonia?

Ver las películas nominadas antes de la entrega de premios no solo te permite disfrutar de lo mejor del cine del último año, sino entender por qué fueron destacadas por la Academia. Algunas de estas cintas han tenido varias nominaciones en categorías principales como Mejor Película, Dirección, Actuación o Guion, y se han convertido en conversación global en la temporada cinematográfica.

Fuente: Tribuna del Yaqui