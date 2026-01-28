Horóscopos HOY Nana Calistar JUEVES 29 de enero 2026: Predicciones para el amor, dinero y trabajo con Sol en Acuario

Ciudad de México.- Este jueves 29 de enero de 2026 llega con una energía clave para terminar de acomodar la semana y no dejar cabos sueltos. De acuerdo con la vibra que marca Nana Calistar, los astros empujan a actuar con madurez, constancia y menos impulsos. El Sol en Acuario sigue pidiendo cambios y decisiones distintas, mientras el Universo te recuerda que no todo se logra de golpe, sino con pasos firmes y bien pensados.

En el tarot se manifiesta La Templanza, carta de equilibrio, paciencia y armonía, que invita a encontrar el punto medio entre lo que quieres y lo que realmente puedes sostener sin desgastarte. Nana Calistar advierte: este 29 de enero no es para extremos ni dramas innecesarios, sino para ajustar, equilibrar y avanzar con inteligencia. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque hoy el que sabe medir sus pasos llega más lejos y sin tanto desgaste.

Horóscopos de Nana Calistar para este jueves 28 de enero de 2026

Aries

Este jueves te vas a dar cuenta de quién sí y quién nomás anda de adorno en tu vida. El Sol en Acuario te pone medio rebelde y con ganas de mandar todo al carajo, pero aguas, no tomes decisiones en caliente. En el amor, alguien podría reclamarte falta de atención, y aunque te hagas el fuerte, sabes que sí has estado distante. En lo laboral, se acomodan cosas que parecían estancadas, nomás no te duermas. Cuida tu carácter, porque podrías decir verdades que no todos están listos para escuchar.

Tauro

Andas más sensible de lo normal, pero también más claro que nunca. Este jueves es ideal para cerrar acuerdos, arreglar broncas familiares o poner límites a quien ya se estaba pasando de lanza. En el amor, si tienes pareja, se vienen pláticas serias; si no, alguien del pasado podría reaparecer solo para ver si todavía te mueve el tapete. No prestes dinero ni prometas cosas que no puedes cumplir.

Géminis

La cabeza no se te calla ni con mariachis, traes mil ideas y ganas de hacer cambios. El problema es que quieres todo rápido y no todo depende de ti. En el amor, cuidado con los chismes o malentendidos, porque una palabra mal dicha podría meterte en un lío innecesario. En el trabajo, buenas noticias, pero tendrás que demostrar que sí sabes lo que dices. Escucha más y habla menos… por hoy.

Cáncer

Este jueves te cae el veinte de que no puedes cargar con problemas que no son tuyos. La energía te invita a soltar culpas y dejar de rescatar a quien no quiere ayuda. En el amor, si sigues aferrado a alguien que no da lo mismo que tú, el desgaste será mayor. Buen día para ordenar papeles, cuentas y pendientes emocionales. Cuida el estómago y el descanso.

Leo

Te andan observando, así que más vale que actúes con inteligencia y no con puro orgullo. En lo laboral o escolar, podrías recibir una oportunidad interesante, pero dependerá de tu actitud que se concrete. En el amor, si andas de coqueto o coqueta, luego no te quejes si se te voltean las cosas. No prometas lo que no vas a cumplir y bájale dos rayitas al drama.

Virgo

Jueves para poner orden, pero también para entender que no todo puede ser perfecto. Te conviene soltar el control y confiar un poco más. En el amor, deja de analizar tanto y siente más; alguien quiere acercarse, pero tu frialdad lo frena. En el trabajo, se reconocen tus esfuerzos, aunque no lo digan de frente. Ojo con el estrés y los dolores musculares.

Libra

Andas con el corazón medio revuelto y la cabeza llena de dudas. Este jueves te pide decisiones claras: o te quedas o te vas, pero deja de estar a medias. En el amor, no juegues a dos bandos porque al final puedes quedarte sin ninguno. Buen día para temas creativos, entrevistas o acuerdos. Confía más en tu intuición y menos en lo que otros opinan.

Escorpión

Traes una intensidad que ni tú te aguantas, pero también una claridad brutal. Es momento de enfrentar verdades que has estado evadiendo. En el amor, pasión no va a faltar, pero cuidado con los celos o las suposiciones. En lo económico, revisa gastos porque podrías estar tirando el dinero en tonterías. No te tomes todo tan personal.

Sagitario

Jueves de movimiento, noticias y posibles viajes o cambios de planes. Te llega información que te ayudará a decidir algo importante. En el amor, alguien quiere algo serio contigo, pero tú andas dudando si perder tu libertad o no. No juegues con sentimientos ajenos. Buen día para estudios, trámites y firmas, pero lee bien la letra chiquita.

Capricornio

El cansancio acumulado empieza a cobrar factura. Este jueves necesitas bajar el ritmo y priorizarte un poco más. En el amor, deja de ser tan duro contigo y con los demás; no todo es obligación. En el trabajo, estabilidad, pero no te confíes, alguien podría estar observando tus movimientos. Buen momento para planear a largo plazo.

Acuario

Con el Sol en tu signo andas más auténtico que nunca, y eso a muchos les incomoda. No te frenes por quedar bien. En el amor, atracción fuerte con alguien que no esperabas, pero ve despacio. En lo laboral, tus ideas pueden abrirte puertas si sabes explicarlas bien. No te enganches en discusiones sin sentido.

Piscis

Andas soñador, pero el día te pide poner los pies en la tierra. Este jueves es ideal para cerrar ciclos emocionales y dejar atrás rencores. En el amor, si algo ya no vibra, no lo fuerces. En el dinero, cuida gastos hormiga. Escucha las señales del cuerpo y del corazón, porque ambos te están hablando claro.

Fuente: Tribuna del Yaqui