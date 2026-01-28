Imelda Tuñón le exige a Maribel Guardia 100 mil pesos de manutención y más en el Tribuna Top 3 Espectáculos

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que hacen y dicen tus artistas favoritos o quieres conocer actualizaciones de tus programas preferidos, has llegado al lugar indicado porque a continuación te mostraremos la edición más reciente del Tribuna Top 3 Espectáculos. En el resumen de este miércoles 28 de enero de 2026, conoce a Imelda Garza Tuñón, la polémica nuera de Maribel Guardia, quien pidió que se le dé por lo menos 100 mil pesos para cubrir los gastos de manutención de su hijo José Julián y nieto de la actriz, dicha cifra para supuestamente mantener el 'nivel socioeconómico' del niño.

Hijos de Shakira comparan a su mamá con la novia de Alejandro Sanz

Durante un encuentro captado en el documental 'Cuando nadie me ve', la famosa cantante Shakira le compartió a su amigo, el también cantante Alejandro Sanz, que sus hijos le han dicho que se parece mucho a su novia Candela Márquez; a raíz de eso, los usuarios no han parado de compararlas en redes. Antes de esta mención en el documental, ya existían rumores y comparaciones, especialmente potenciados por una foto que la propia Candela Márquez compartió con Shakira.

Alfredo Adame confirma pelea con Carlos Trejo

Por fin los famosos Alfredo Adame y Carlos Trejo se enfrentarán y su encuentro formará parte del evento Ring Royale el próximo 15 de marzo de 2026, en la Arena Monterrey. Durante una visita reciente a Monterrey, el actor Alfredo Adame confirmó ante la prensa local que el combate con Carlos Trejo ya cuenta con garantías para realizarse. El actor y conductor sostuvo que, tras varios intentos fallidos, esta vez el enfrentamiento se concretará. Adame aseguró que ha buscado este combate durante años y acusó a su rival de evadirlo en reiteradas ocasiones. Según explicó, los organizadores le confirmaron que Trejo aceptó formalmente subir al ring.

Imelda Tuñón le exige a Maribel Guardia 100 mil pesos de manutención

Imelda Garza Tuñón, la polémica nuera de Maribel Guardia, pidió que se le dé por lo menos 100 mil pesos para cubrir los gastos de manutención de su hijo José Julián y nieto de la actriz, dicha cifra para supuestamente mantener el 'nivel socioeconómico' del niño. A través de un video difundido en redes sociales que rápidamente se viralizó. Entre los puntos que más controversia generaron está su postura sobre la educación del niño, al asegurar que "no tiene por qué meterlo a una escuela pública", pues, dijo, ella nunca estudió en una.

