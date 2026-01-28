Marc Anthony será padre por octava vez: Nadia Ferreira anuncia que esperan a su segundo hijo en común

Ciudad de México.- La reconocida modelo de origen paraguayo, Nadia Ferreira, a través de sus redes sociales, compartió con gran emoción que está en la dulce espera de su segundo hijo al lado del querido y reconocido cantante de origen puertorriqueño, Marc Anthony, quién será padre por octava ocasión a sus 57 años de edad.

Hace tres años, Nadia y el intérprete de Ahora Quién llegaron al altar, y meses después se convirtieron padres por primera vez en conjunto, dado a que para la reina de belleza era el primer bebé, aunque para Anthony era el séptimo. A lo largo de estos tres años juntos, la pareja se ha mostrado enamorada y muy unida, apoyándose en sus proyectos, y en más de una ocasión se llegó a sospechar la llegada de un cuarto integrante a su familia.

En esta ocasión, mediante sus respectivas cuentas de Instagram, la reina de belleza y el cantante, anunciaron que tras tres años de casados y siendo padres del pequeño Marco Antonio, ahora, están en la feliz espera de su segundo bebé, compartiendo la tierna imagen de la panza de embarazo de Nadia, que sostiene entre sus manos y la de su pequeño de aún dos años de edad: "Feliz tercer aniversario. Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Maquito va a ser hermano mayor",

Hasta el momento, la pareja no ha dicho si el bebé que esperan es un niño o una niña, ni los meses que llevan sabiendo la noticia, pero se espera que estén por el tercer mes de embarazo, y que en unas semanas más compartan algo sobre la revelación del género de su pequeño en camino, además de que hablen de como su hijo Marco ha tomado la noticia de que será hermano mayor muy pronto.

Cabe recordar que el intérprete de Vivir Mi Vida, desde 1994 se estrenó como padre, al recibir a su primogénita, Arianna, al lado de su primera esposa, Debbie Rosado, quién ya tenía un hijo al cual adoptó legalmente, después, con Dayanara Torres tuvo otros dos, a Christian y Ryan, y en el 2008, nacieron sus mellizos con Jennifer Lopez, Max y Emme, siendo Nadia la que le dio a su séptimo hijo, Marco Antonio, y ahora a su octavo.

Fuente: Tribuna del Yaqui