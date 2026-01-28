Nicki Minaj aparece tomada de la mano de Donald Trump y se declara su fan; donará a sus cuentas

Washington, Estados Unidos.- La reconocida cantante de rap, Nicki Minaj, ha vuelto a ponerse en el centro del escándalo, debido a que apareció tomada de la mano del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una conferencia de prensa, donde se declaró su fan número 1, además de que afirmó que lo apoyará en su carrera y por ello es que donará a Cuentas Trump en las próximos años.

La mañana de este miércoles 28 de enero del 2026, se realizó un evento político en Washington, D.C., en el que la intérprete de Starships apareció y habló sobre la tarima, ante los asistentes y las cámaras, en donde declaró que: "Probablemente soy la fan número uno del presidente, y eso no va a cambiar", asegurando que apoya la iniciativa de las empresas Trump y será una de las impulsoras, por lo que donará constantemente.

La rapera precisamente fue invitada por el propio presidente, después de que en X, anteriormente conocido como Twitter, dijera que considera a Trump el mejor presidente y se dijera a favor del proyecto financiero impulsado por la administración Trump y su decisión de contribuir con una donación personal. Por esto es que subió al escenario junto a Kevin O'Leary, para reafirmar su postura en esta situación.

President Donald Trump and Nicki Minaj hold hands during an event on 'Trump Accounts'. pic.twitter.com/amoRCyvdtO — uD83DuDCF8 (@metgalacrave) January 28, 2026

Cabe mencionar que las Cuentas Trump forman parte de un programa financiero presentado dentro del marco legislativo conocido como One Big Beautiful Bill Act, de acuerdo con lo expuesto durante la cumbre. Según la información compartida en el evento, la iniciativa contempla lo siguiente:

Cada ciudadano estadounidense nacido entre el 1 de enero de 2025 y el 31 de diciembre de 2028 recibiría una aportación inicial del gobierno de 1,000 dólares.

Los recursos serían invertidos en un índice del mercado de valores.

Los beneficiarios podrían acceder a los fondos al cumplir 18 años, con fines educativos, para la compra de vivienda o para iniciar un negocio.

Con respecto al impacto de la rapera ha sido muy polémico, debido a que miles de internautas comenzaron a arremeter en su contra, iniciando una petición de firmas para pedir que la cantante sea deportada de los Estados Unidos, ya que ella también entró al país como migrante.

Rapper Nicki Minaj referred to herself as President Trump's "number one fan" during his newborn savings accounts launch summit on Wednesday. https://t.co/tvMikEOb7K pic.twitter.com/72COAmUK5g — ABC News (@ABC) January 28, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui