"Nos agarramos de las greñas": Yolanda Andrade hace inesperada confesión de Verónica Castro tras crisis

Ciudad de México.- La reconocida presentadora mexicana, Yolanda Andrade, durante una entrevista, al enterarse de la crisis de salud de la reconocida actriz y cantante, Verónica Castro, decidió pronunciarse y le mandó un mensaje a la que fue su amiga y aparente pareja sentimental, se hizo inesperada confesión sobre su pleito de años, en el que afirma que después se agarrarán "de las greñas".

El pasado miércoles 14 de enero, a través de Ventaneando, la reconocida periodista de espectáculos y amiga de la actriz, Pati Chapoy, anunció que Castro estaba hospitalizada. Tras esto, los hermanos de la actriz afirmaron que estaba bien y solo son achaques del pasado, mientras que la propia Verónica salió a afirmar que estaba bien y fue una intervención por el accidente que tuvo en Big Brother VIP sobre un elefante en el 2004.

Ante esto, cuando Yolanda reapareció en los foros de Televisa, tras su propia crisis, y volvió a grabar su programa, Montse y Joe, se le cuestionó sobre el estado de Castro, a lo que afirmó que no sabía que estaba enferma actualmente, que supo de que estuvo mal hace tiempo y su operación, pero no de lo que le pasaba ahora, por lo que le desea salud: "A ella también le hicieron una operación muy delicada. Espero que esté bien, no sabía que estaba enferma".

Con respecto a los problemas que hay y si desea que la actriz de Rosa Salvaje la pase mal, Yolanda dejó en claro que ella jamás le deseará el mal, que ya después de que ambas estén sanas a lo mejor y regresan a hacerse de dimes y diretes, pero ahora solo espera su bien: "No, para nada, al contrario, espero y deseo que ella esté bien de salud. O sea, a nadie se le desea que esté enfermo. Ya que se cure nos agarramos de las greñas".

Sobre si estaba dispuesta a volver a hablar con Castro, Andrade con su gran sentido del humor señaló que incluso después de que una deje este mundo van a seguir en contacto, pues se usará la ouija para poder seguir sabiendo de la otra: "Después nos vamos a hablar por la ouija, vemos qué dice la ouija".

Fuente: Tribuna del Yaqui