Paulina Rubio perdería la custodia de su hijo ante Colate; el menor solicitaría vivir con su padre

Ciudad de México.- Al parecer el 2026 no comenzaría bien para la cantante española, Paulina Rubio, debido a que se dice que podría perder el juicio por la custodia de su hijo de 15 años de edad, Andrea Nicolás Vallejo-Nájera Rubio, que tiene en contra de su expareja, Colate. Según los informes, el menor sería el que ocasionaría esto, pues él solicitaría vivir con su padre, ¿acaso confirma maltratos?

Desde su divorcio en 2014, Paulina y Nicolás mantienen un proceso legal relacionado con la custodia de su hijo, el cual con el paso de los años se ha vuelto cada vez más complejo y mediático, entre temas de la custodia y manutención de su hijo. Como se recordará, el pleito más reciente fue cuando en julio del 2025, solicitó audiencia de emergencia en Corte de Florida para acusar a Colate de secuestrar a su hijo.

Después de la denuncia en julio, se ha estado llevando un proceso ante el Tribunal de Miami, el cual decidió retener el pasaporte de Andrea como una medida preventiva para evitar los traslados internacionales no autorizados, además de que desde ese momento no podría hacer ningún viaje sin el consentimiento de sus dos padres, hasta tener una resolución del caso, misma que llegaría en las próximas semanas.

Ahora, el programa De primera mano, reveló nueva información de este caso, en la que reveló que el hijo mayor de la denominada 'Chica Dorada' deberá de testificar ante la Corte de Miami como parte de la disputa legal por la custodia. De acuerdo con lo reportado en la emisión, el adolescente presuntamente habría manifestado su deseo de vivir con su padre en España, lo que será considerado dentro del proceso judicial.

El menor de edad comparecerá ante la autoridad judicial para exponer su postura y explicar los motivos por los que busca irse con 'Colate'. Los reportes señalan que el tribunal también analiza antecedentes de conflictos familiares y el estado emocional del adolescente, como parte de la revisión integral del caso, que aún no cuenta con una resolución definitiva.

Fuente: Tribuna del Yaqui