"Perdí mi identidad": La fuerte confesión de Lorenzo Méndez sobre su relación con Chiquis Rivera en '¿Apostarías por mí?'

Ciudad de México.- '¿Apostarías por mí?' se ha convertido en uno de los reality shows más polémicos de la pantalla chica, entre otras cosas, debido a las explosivas declaraciones y revelaciones de algunos participantes. Como la más reciente de Lorenzo Méndez, quien recordó su matrimonio con Chiquis Rivera, calificando su relación como 'tóxica' debido a supuestos celos de la cantante que la llevaron a instalarle un GPS para saber su ubicación en todo momento.

El exvocalista de La Original Banda El Limón es parte del programa '¿Apostarías por mí?' junto a su actual pareja, la empresaria Claudia Galván. Sin embargo, una de las polémicas que ha marcado la vida personal y profesional de Méndez es la que protagonizó con Chiquis Rivera tras su divorcio debido a la batalla de declaraciones entre ellos, aunque en esta ocasión fue escuchada la versión del cantante.

¿Cómo fue el matrimonio de Lorenzo Méndez con Chiquis Rivera?

En una reciente charla con Raúl 'El Pelón', habló sobre las relaciones y peleas entre parejas; el cantante habló sobre su matrimonio con Chiquis Rivera, destacando los fuertes celos de la cantante, por los que, incluso, pensó en quitarse la vida. El también DJ aseguró que la hija de Jenni Rivera le instaló un GPS para saber su ubicación exacta en todo momento, situación que, dijo, le hizo "perder su identidad".

No le gustaba que viera a mis hijas, cada dos semanas agarraba un vuelo, me valía madre y cada vez era una pelea (…) Llegaba a El Paso y tenía que tener el GPS puesto. Estaba deprimido, ya no era yo, me quise suicidar. Ya no aguantaba, perdió mis huevos, perdí mi identidad, perdí todo (…) No me gusta hablar mal de ella, pero es la verdad, ojalá que ya sane sus traumas y no sea así ahorita y sea feliz", dijo el cantante al asegurar que Chiquis lo habría agredido físicamente.

El cantante relató que, a pesar de las discusiones, continuó viajando cada dos semanas para mantener contacto con ellas, aunque esto provocaba nuevas tensiones en la relación. Incluso, el cantante sorprendió al revelar que vivió episodios de violencia durante la relación:

"Te estaba diciendo que me llegó a pegar. Estaba deprimido, ya no era yo, me quise suicidar".

Las palabras de Lorenzo Méndez continúan generando conversación en redes sociales, donde usuarios debaten sobre control, límites y responsabilidad emocional dentro de una pareja, mientras el cantante asegura que su intención no es atacar, sino contar su verdad.

Historia de Lorenzo Méndez y Chiquis Rivera

Los cantantes tuvieron un noviazgo de manera intermitente que comenzó en 2016; aunque tuvieron algunos conflictos durante este tiempo, en 2018 Lorenzo Méndez le pidió matrimonio a Chiquis Rivera frente a toda su familia. En mayo de ese mismo año, una vez más se separaron; sin embargo, más tarde continuaron con sus planes de boda. Chiquis Rivera y Lorenzo Méndez se separaron en 2020

En junio de 2019, la ahora expareja llegó al altar con una íntima ceremonia religiosa celebrada en la iglesia Westminster Presbyterian, en Pasadena, California, para después continuar con la celebración en un rancho en Sylmar, Los Ángeles, en donde acudieron alrededor de 300 personas. El matrimonio duró muy poco, pues anunciaron su divorcio en septiembre de 2020 en medio de acusaciones por adicciones, problemas de dinero y, señaló Chiquis Rivera, presunta violencia doméstica.

Fuente: Tribuna del Yaqui