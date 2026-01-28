¿Quién gana hoy la Batalla Colosal en 'Exatlón México'? Adelantos de este miércoles 28 de enero

Ciudad de México.- Todo en el Exatlón México puede cambiar de un momento para otro, según lo que se ha visto, y ahora, en los spoilers filtrados para este miércoles 28 de enero del 2026, se dice que para esta noche habrá sorpresas muy polémicas, ya que se dice que es posible que los papeles cambien drásticamente ante quién será el presunto equipo que ganará la Batalla Colosal, y quién ganará el Draft Varonil de la semana 18.

Tal parece que en el reality deportivo de TV Azteca, la competencia va a seguir creando caos y se pondrá muy intensa, pues se dice que ante el nivel de competitividad, y el que la suerte diera un giro inesperado, comenzando a favorecer al equipo de Mario 'El Mono' Osuna y abandonara al de Koke Guerrero, comenzará a generar conflictos internos entre ellos y habrá muchas discusiones que incluso llevaran a varios a las lágrimas.

Ahora, en vez de jugarse alguna medalla, igual que el pasado lunes 26 de enero, va a haber el Draft Varonil, en el que cuatro hombres van a presentarse para disputarse su lugar para la décima temporada de la emisión deportiva. Con respecto a los spoilers, se ha dicho que aunque no hay nada seguro, una vez más el practicante de crossfit Jerry Lizárraga, será quién vuelva a ganar y sumar una vida extra, dejando en desventaja al resto de sus colegas, el parkourista George Munro, el jugador de bádminton Job Castillos, y el futbolista Alberto 'Guamerú' García.

¡Parece fácil, pero nada es sencillo en #ExatlónMéxico! uD83DuDD25 Conoce uno más de nuestros circuitos junto a Ernesto Cázares.



Lunes a viernes 8:30 PM, domingo 8:00 PM. por #AztecaUNO. pic.twitter.com/DzxjDXfLy9 — Exatlón México (@ExatlonMx) January 28, 2026

Con respecto a que pasará en la Batalla Colosal en las filtraciones han mencionado que este va a ser nuevamente para el equipo de Humberto Noriega, o sea el de los rojos, por lo que en esta ocasión, una vez más se pintaría por completo del color escarlata, dejando a los azules sin ninguna de las dos recompensas importante de la noche, que los comenzaría a frustrar, después de venir de dos semanas de estar en la cima.

Cabe mencionar que hasta el momento la información externada anteriormente, clasifica como simples especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción, y por ende en realidad el resultado de lo que se ha dicho podría ser completamente diferente y podrían ser los azules los triunfadores con ambas recompensas.

Fuente: Tribuna del Yaqui