Raquel Bigorra arremete contra Pati Chapoy ante las acusaciones de 'matar' a mamá de Daniel Bisogno

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora de origen cubano, Raquel Bigorra, recientemente ha dado de que hablar, porque volvió a arremeter en contra de la periodista de espectáculos mexicano, Pati Chapoy, en medio de las acusaciones de 'matar' a Araceli Bisogno, la mamá de su fallecido compadra, el actor y conductor, Daniel Bisogno, por una indiscreción al aire de Ventaneando.

Hace unos días salió a la luz que Alex brindó una entrevista, que salió a la luz poco después, en la que explica que el fallecido Daniel, le pidió a él y a Cristina Riva Palacio el no revelar información de su delicado estado de salud, ni de que lo operarían para no complicar el estado de salud que sabía que vivía su madre, pero que por desgracia no se cumplió, y por culpa de Chapoy sucedió lo que se temía, la información se hizo pública y eso le afectó a su madre al grado de perder la vida.

Ahora, en medio de estos dimes y diretes, Bigorra fue cuestionada sobre rumores antiguos que la señalaban como responsable de enfermedades mediante supuestas prácticas esotéricas, a lo que respondió con ironía, e incluso se dice que fue una burla e indirecta hacia la conductora de TV Azteca: "Ahora sí que voy a tener que parafrasear a la otra compañera que dice: 'Si yo tuviera ese poder'".

De la misma manera, la exparticipante de La Casa de los Famosos México, declaró que han dicho tantas cosas, pero cree que el tiempo ha puesto las cosas en su lugar: "Y fíjate cuánto tiempo ha pasado y todavía sigo viendo, ahora sí, ¿cómo dicen? los toros desde la barrera. Aún estoy observando cosas que digo: ¿cómo? O sea, cosas inimaginables, porque él ya ni siquiera está, ¿estás de acuerdo? Y aun así están abriendo, destapando y diciendo muchas cosas que, pues, no están padres".

Una desgracia que se hayan tardado tanto en darse cuenta de la porquería de persona que era Ernesto Hernández quien se hacía llamar: “La Madrastra” - desde ese punto la calaña - en la producción de Ventaneando



Era 4squeros0 y repugnant3.

Por fin, se le cayó la careta al infeliz. pic.twitter.com/mmSJI1WOsh — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) January 23, 2026

“Conmigo, lo que yo te puedo decir es que, durante todo el tiempo que trabajamos juntos, y creo que por eso hubo la hermandad que tuvimos, no solo a cuadro sino también fuera de cuadro, más allá de todo lo que pasó después, siempre lo he dicho: me quedo con lo bueno y siempre fuimos uno. Todo el tiempo que trabajamos, al contrario, siempre me decía: ‘Tú quieres abrir, tú quieres empezar, tú dale. Tú quieres cerrar, tú cierras’. Siempre me preguntaba: ‘Mija, ¿por dónde?’”

Finalmente, Bigorra aseguró que, contrario a los rumores, Daniel con ella, siempre le dio su lugar: “Era muy respetuoso de mi trabajo y, al contrario, siempre me dejaba ser. Hay que recordar que hemos vivido épocas diferentes en la televisión. Hace 10 años no era común que una mujer abriera o diera la bienvenida en un programa de televisión; no en todos, pero en muchos programas de revista era difícil. Yo siempre con él me entendí tanto en lo personal como en lo laboral. En ese sentido, no tengo ninguna queja, la verdad”.

Fuente: Tribuna del Yaqui