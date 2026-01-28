Sylvia Pasquel acusa de fraude a Efigenia Ramos y asegura que no fue heredera de Silvia Pinal

Ciudad de México.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Sylvia Pasquel, en una entrevista para el programa de Todo Para La Mujer, ha decidido salir a defender a su familia y por este motivo, arremetió en contra de Efigenia Ramos, que fue asistente de su fallecida madre, Silvia Pinal, por más de 30 años, a la cual han acusado de fraude y señala que no debe de tener nada de los bienes de la 'Diva' ya que no es heredera.

Después de que comenzara a decirse que Efigenia tuvo problemas con la familia por aparentemente cuestiones de dinero, y temas de la organización de la último voluntad de la primera actriz de Televisa, Pasquel fue contundente al señalar que a Ramos se le subió la fama y lo que hizo fue solo para perjudicar a la familia y mantenerse en el foco: "Es muy atractivo ser famoso, y es muy atractivo dar entrevistas… y después cuando ese foco se apaga, pues muchas veces cuesta trabajo entenderlo y aceptarlo".

Con respecto a los señalamientos de fraude por parte de la exasistente de su madre, la actriz de Los Ricos También Lloran, destacó que ese tema se verá muy pronto cuando entregue las cuentas que tenga que entregar y así aclara todo el tema de dinero, desfalcos o su inocencia: "Ahora, si lo que ella haya hecho, pues ya saldrá a la luz, ¿verdad? Pero pues el testamento no puede quedarse con nada porque en el testamento está muy claro, repartidas las cosas".

? “Dejó un gran legado en teatro, televisión, cine, como diputada y senadora”: Sylvia Pasquel se dice orgullosa de su mamá, Silvia Pinal, y señala que siempre será un icono.uD83CuDFAD #TodoParaLaMujer con Ernesto Buitrón (@ERNESTOBUITRON) pic.twitter.com/MiVaUz2k2y — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) January 27, 2026

Pues a mí no me ha entregado cuentas, yo no puedo hablar de algo que a mí no me corresponde, pero pues si están haciendo cuentas y algo tiene que justificar o aclarar, pues que lo aclare

Es que soy la única que pueden agarrar y es lo que no se me hace justo”, comentó, explicando que muchas de sus declaraciones suelen ser tergiversadas. “Hacen pensar al público que realmente somos una familia de mierda… cuando nada de eso es cierto

#EXCLUSIVA | uD83DuDC40“Es muy atractivo ser famoso”: Sylvia Pasquel habla de Efigenia Ramos, amiga de su mamá Silvia Pinal, y señala que si alguien hizo algo incorrecto, con el tiempo saldrá a la luz, además de que del testamento no se puede quedar nada.uD83DuDCC4 #TodoParaLaMujer con Ernesto… pic.twitter.com/WL8whClUEJ — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) January 27, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui