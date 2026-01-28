Tras 'preinfarto', actor de Televisa pide lo dejen "morir en paz"; firma autorización para ser desconectado

Ciudad de México.- El reconocido actor de Televisa argentino, Juan Soler, a un par de meses de haber sufrido una supuesta alarma de preinfarto en Colombia, ahora ha brindado una entrevista en la que oficialmente ha pedido lo dejen "morir en paz", en caso de una crisis intensa en su salud, destacando que ya firmó autorización para ser desconectado de un soporte vital, en caso de llegar a necesitarlo para vivir.

Como se sabe, mientras que Soler estaba grabando en Top Chef VIP, en la ciudad de Colombia, sufrió una alteración tan intensa en su presión arterial que se dijo que estuvo a punto de infartarse y abandonar la competencia, pese a casi estar en la final. El actor aclaró que no fue un infarto, sino que tuvo fatiga extrema por presionarse tanto en el concurso, lo que alteró su presión y lo obligó a dejar la competencia para estabilizarse y volver a México.

Ahora, el actor de novelas como Amor Bravío, declaró que estaba mejor, pero se ha hecho consciente de que no tiene la vida contada, y por eso es que ha decidido comenzar a hacer sus planes y dejar todo listo para cuando llegue su momento de partir, y saber que hacer: "Yo creo que todos tenemos que tener ya en orden la vida. Hoy ya la edad que tengo, tengo 60 años, y sí, te entra la conciencia de que ya no es que te queda un día más de vida, es un día menos de vida".

Ante esto, declaró que en caso de necesitar apoyo vital, ya le pidió a Paulina Mercado que lo desconecte, pues él no quiere que estén batallando para atenderlo, pues además considera que la vida hay que gozarla, y en caso de no poder hacerlo, es mejor retirarse en paz: "Yo opté porque a mi no me enchufen, a mi no me revivan, a mi déjenme partir en paz, que la vida es para disfrutar, la vida es para vivirla y no es para que la gente te ande asistiendo y te anden llevando de uno a otro".

"Estuve haciendo un reality en Colombia y me dio un bornout. Un bournout es fatiga crónica. Le puse demasiada galleta, pero ya a mi edad ya las galletas son de cereal y el cuerpo lo cobró. Realmente me asusté mucho, mucho, mucho, pero bueno, no pasó de ser un gran susto nada más".

Fuente: Tribuna del Yaqui