Amenazan con dispararle a su hermana: Montserrat Oliver denuncia discriminación en EU (VIDEO)

Ciudad de México. - Una de las conductoras más famosas y reconocidas del mundo del espectáculo mexicano es, sin duda, Montserrat Oliver, quien recientemente decidió confesar una dolorosa experiencia que vivió en Estados Unidos, la cual consideró un claro acto de discriminación. A continuación, te compartimos cada uno de los detalles de esta historia que la famosa aún mantiene muy presente en su memoria.

Al parecer, todo se debió a su nacionalidad, por lo que la eterna amiga de Yolanda Andrade aprovechó el momento para salir en defensa de sus paisanos, quienes enfrentan situaciones realmente complicadas en el territorio encabezado por Donald Trump. De acuerdo con la modelo, en entrevista para Venga la Alegría, los "gringos" suelen mirar mal a las personas simplemente por ser originarias de México, y aunque reconoció que no es el único caso, decidió hablar del mal gesto del que fue víctima.

Montserrat tenía la intención de comprar un caballo e incluso agendó una cita con la dueña original del animal para concretar la transacción; sin embargo, el problema comenzó cuando la mujer canceló el encuentro sin dar ninguna justificación, lo que llevó a la conductora a sospechar que algo extraño ocurría: "Me hicieron ese racismo, Dios mío", afirmó. A pesar de ello, no se dio por vencida y se le ocurrió pedirle apoyo a una amiga: "Lo compró el vecino de una amiga, un gringo. Le dije: 'Cómpralo tú, di que es para ti', y ya lo tengo".

Montserrat Oliver contó que está muy feliz de tener de regreso a Yolanda Andrade

Por su parte, el reportero la cuestionó sobre si pensaba emprender acciones legales contra esta persona, a lo que respondió de inmediato: "Con la situación como está, mejor me quedo calladita". Lo anterior probablemente lo dijo debido a las constantes redadas por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), en las que muchas familias terminan separadas.

Monserrat Oliver vivió una mala experiencia, pues afirma que fue víctima de racismo en Estados Unidos, pues al intentar comprar un caballo, la vendedora se negó por ser mexicana. uD83DuDE24uD83DuDE23#VLA uD83DuDCFA Lunes a viernes, 8:55 a.m. por Azteca UNO.

uD83DuDC49uD83CuDFFC Azteca UNO EN VIVO… pic.twitter.com/b4rtrGoBfH — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) January 29, 2026

Discriminan a su hermana

La hermana de Oliver vivió una situación aún más fuerte cuando se dirigía a visitarla, ya que, debido a que su vehículo portaba placas de Monterrey, un hombre estadounidense hizo la señal de dispararle: "El otro día mi hermana, que venía de Monterrey, tiene pasaporte, tiene visa, traía placas de México, de Monterrey, andaba en el coche y le hicieron así (disparo). Entonces, sí ha provocado esta situación. Está muy mal porque sí ha provocado racismo".

Fuente: Tribuna del Yaqui